Jsem strašně ráda, že jsem to zvládla. Byly to nervy, říká Kvitová po postupu do osmifinále Wimbledonu

Tenistka Petra Kvitová si poprvé od roku 2019 zahraje osmifinále Wimbledonu. Po Italce Paoliniové a Bělorusce Sasnovičové porazila Srbku Stevanovićovou, hrající neobvyklým stylem, 6:3 a 7:5. V dalším kole pak narazí na vítězku duelu mezi Tunisankou Jabeurovou a Kanaďankou Andreescuovou. „Byly to nervy až do konce," oddechla si po zápase Kvitová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Londýn 20:52 8. července 2023

Petro, těch gratulací k postupu do osmifinále je asi spousta. Co to pro vás znamená?

Znamená to pro mě, že jsem tady po dlouhé době ve čtvrtém kole. Což je super a jsem za to samozřejmě strašně ráda, hlavně i za to, že jsem dnešní zápas zvládla. Bylo to opravdu nepříjemné, hrála úplně jiný tenis, než ostatní.

Vážně to byly nervy až do konce. Každopádně jsem ráda a nějakým způsobem jsem šťastná i za sebe, že jsem tomu nepodlehla.

Co se dá dělat s takovou soupeřkou, na kterou moc nenarazíte? Vím, že Monica Niculescuová hrála dost podobně, ale to už je nějakých sedm let od vašeho posledního střetnutí. Opravdu je to něco nezvyklého – nízké údery se spodní rotací..

Je to hrozně nepříjemné. Čopovala i z forhendu, normálně se přitom čopuje jenom z bekhendu. Normálních úderů zahrála určitě míň, než čopů, a na trávě je to samozřejmě nepříjemné, protože to nevyskočí, je to krátké a není to úplně nejlepší, co by mohlo být.

Ani servisem jsem si nepomáhala tolik, jak bych ráda. Protože jak stála hodně vzadu, tak tím čopem toho vrátila trošku víc. Byly to nervy až do toho konce a ještě s přerušením kvůli dešti. Jsem opravdu ráda, že to ze mě už spadlo.

To přerušení ale přišlo v okamžiku, kdy se Stevanovićová dokázala zvednout. Nebylo to pro vás nakonec dobré?

Možná to bylo dobré, možná ne. Samozřejmě bych to radši stihla před deštěm, ale trochu jsem se v tom konci před přerušením začala vařit. Vedla jsem, pak jsem to ztratila zbytečnými chybami a v šatně to nebylo nic příjemného.

Byla jsem úplně vyřízená, usnula jsem a už jsem se nechtěla vrátit zpátky. Nemohla jsem ani nic sníst, všechno se mi vracelo a vážně to nebylo příjemné. Dlouho se mi nestalo, že by byl zápas takhle přerušený a pak se tam vracíte. Ještě když víte, že vedete, protože jsem měla set, což je většinou pro soupeřku trochu lepší. Nakonec jsem to zvládla docela dobře.

Takže jde o jednu z nejvíce vydřených výher v poslední době?

Myslím, že i ta dvě kola, co jsem tu předtím hrála, byla vydřená. Musím říct, že s Paoliniovou na centrálním kurtu to bylo taky hodně těžké, když jsem prohrála set.

A i když jsem včera (v pátek) vyhrála 6:2, 6:2, tak to nebyl vůbec lehký zápas. Ani o jednom zápase nemůžu říct, že byl snadný. To už na grandslamu asi ani nejde. Ale dnes to bylo úplně něco jiného.