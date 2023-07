Svitolinová hraje nejlepší tenis svého života, ale já snad také, věří si před semifinále Vondroušová

Tenistka Markéta Vondroušová po třísetové výhře nad Američankou Jessicou Pegulaovou vybojovala postup do semifinále Wimbledonu. V něm si ve čtvrtek odpoledne zahraje s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Kvůli co nejlepší přípravě na důležité utkání se vzhledem k drobným potížím s kotníkem rozhodla obětovat čtyřhru. V té měla ve dvojici s kamarádkou a také spoluhráčkou z pražské Štvanice Miriam Kolodziejovou bojovat o postup do čtvrtfinále. Londýn 9:56 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová během zápasu ve Wimbledonu | Foto: Fotobanka Profimedia, Adam Davy/PA Images | Zdroj: Profimedia

„Trochu mě trápí kotník, nic vážného to není, ale nebudeme to riskovat. Už jde o hodně, takže jsem si řekla, že to uděláme takhle. Miri je super, chápe to a zůstává tady se mnou, což je skvělé,“ ocenila Markéta Vondroušová chování Miriam Kolodziejové, která postup kamarádky do semifinále singlu prožívala možná podobně jako její spoluhráčka na kurtu.

„Také jsem se trochu neubránila slzám. Byl tam plný kurt lidí, navíc šlo o zápas, který jsem otočila. Viděla jsem i Miri, jak byla ubrečená, pak jsme se ještě potkaly na chodbě, když jsem odešla z kurtu a zase jsme hrozně obě brečely. Bylo to zábavné, ale je super s ní sdílet takové momenty,“ vypráví Vondroušová.

Česká tenistka v semifinále Wimbledonu narazí na Elinu Svitolinovou z Ukrajiny, která také projevila hodně emocí. Na tour se vrátila po mateřské pauze, v době kdy její země čelí vojenské agresi Ruska. Na travnatém grandslamu startuje na volnou kartu od pořadatelů, na Roland Garros dosáhla na čtvrtfinále, teď po senzační výhře nad světovou jedničkou Polkou Igou Swiatekovou výsledek ještě vylepšuje.

„Hraje skvěle, bude to hrozně těžké a v semifinále už si soupeřky nevybíráte. Porazila Igu, takže to bude neskutečně těžký zápas. Už v zápasech předtím hrála dobře, člověk se tu navíc vybičuje, lidi ji dost ženou. Myslím, že teď hraje nejlepší tenis svého života. Ale já snad taky, tak uvidíme,“ doufá česká tenistka, která zažívá nejlepší grandslamový turnaj od finále Roland Garros 2019.