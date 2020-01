Možná to nebyl konec, o kterém snila. Vždyť v dalším kole se mohla utkat s Američankou Serenou Williamsovou. Ale obě kamarádky své zápasy třetího kola prohrály, a tak bude poslední přemožitelkou Wozniacké méně známá Tunisanka Ons Jabeurová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když máte sen a tvrdě si za ním jdete, všechno je možné, loučila se Wozniacká v Melbourne s kariérou

Ale to ještě neznamená, že by na sebe neměla být pyšná. A možná i to jí šeptal otec a velkou část kariéry trenér Piotr Wozniacký do ucha, když ji na kurtu dlouze objímal a zvedal.

„Hodně jsem se naučila. Hlavně to, že nezáleží na tom, odkud jste, jakou máte barvu pleti, jestli jste velký, nebo malý. Když máte sen a tvrdě si za ním jdete, všechno je možné. Jako dítě jsem chtěla vyhrát grandslam a být světovou jedničkou. Lidé si mysleli, že jsem blázen, když jsem z tak malé země, ale povedlo se mi to. Každý den jsem pro to hodně udělala,“ řekla Wozniacká.

Teď už bývalá tenistka je hrdá na svou kariéru, ve které byla dlouho světovou jedničkou bez grandslamového titulu. Ale i toho se tady v Melbourne Parku v roce 2018 dočkala. I jiných světlých momentů měla spoustu.

Obhájkyně titulu na Australian Open končí, Ósakaová nestačila na patnáctiletou Gauffovou Číst článek

Krátce před tím vyhrála Turnaj mistryň, před časem svou účastí oživila i českou extraligu, a tak jako třeba Polka Agnieszka Radwaňská, Lucie Šafářová nebo Petra Kvitová nastoupila za tenisový klub z Prostějova.

„Skončila Aga, pak se rozloučila Lucka a já si říkala, že to není možné. Pak to oznámila Caroline. Jsme stejně staré, tak si říkám, že je to zvláštní,“ přiznala o pár měsíců starší Petra Kvitová.

Kvitová ale ještě konec kariéry neplánuje. Na Australian Open, kde postoupila do osmifinále, a zatím ani potom, i když už o životě po tenise občas přemýšlí.

„Určitě bych chtěla něco dělat, určitě bych nechtěla být doma. A určitě bych ráda měla nějaké děti, a ne jedno. Byla bych ráda, kdyby se to někdy nějakým způsobem povedlo,“ vyprávěla Kvitová.

Papa Wozniacki presenting his daughter for the last time pic.twitter.com/B3H5BgzdXH — LorenaPopa ️‍♀️ (@popalorena) January 24, 2020