Snad mi to pomůže do dalších kol, říká po postupu Muchová, kterou nezaskočil ani nový tie-break

Ještě před rokem musela Karolína Muchová hrát na grandslamovém turnaji v Melbourne kvalifikaci, teď už je hráčkou nejlepší třicítky a do hlavní soutěže nastoupila přímo jako nasazená tenistka. A také opakovaně zvládá dramatické koncovky, což potvrdila ve Wimbledonu, na US Open a také teď v utkání úvodního kola Australian Open proti Belgičance Kirsten Flipkensové. Přitom pokaždé dokončovala zápas podle jiných pravidel. Melbourne 15:58 21. ledna 2020

Na grandslamových turnajích od loňska platí, že co místo, tak to jiné pravidlo v rozhodujících setech. V Melbourne před rokem zavedli tie-break, který se ale nehraje do sedmi, tak jako je to obvyklé, ale do deseti bodů.

Že jde stále o málo zažitou věc, dokazovaly radostné výkřiky a zdvižené ruce některých fanoušků, kteří se za stavu 7:4 zaradovali z výhry české tenistky. Ale Karolínu Muchovou tím nezmátli. I proto, že nedávno navštívila zápas slovenské tenistky v kvalifikaci.

„Koukala jsem se už na kvalifikaci, kde to bylo, kde jsem si na zápase Rebeky Šrámkové myslela, že už vyhrála,“ vyprávěla Karolína Muchová Radiožurnálu.

I proto neztratila česká tenistka koncentraci a k sedmi bodům v tiebreaku přidala další tři. Mohla se tak zaradovat z výhry v utkání, ve kterém ztrácela velký náskok a bojovala s nervozitou.

„Dlouho jsem nehrála tak ostrý zápas. V Brisbane jsem bohužel vypadla v prvním kole, teď jsme tu čtrnáct dní jen trénovali,“ říkala Muchová. „Hodně jsem chtěla vyhrát. Myslím, že některé údery, které dávám poslepu, jsem dnes kazila, takže to nebylo lehké. Ale zvládla jsem to,“ dodala.

Muchová ale ty nejdůležitější momenty ustála a mohla se radovat z další velmi těsné grandslamové výhry. Tu předchozí vybojovala v létě na US Open v New Yorku, kde ve druhém kole v klasickém tie-breaku porazila Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Nedlouho před tím se usmívala i ve Wimbledonu, kde pro změnu zavedli pravidlo tie-breaku za stavu 12:12 v rozhodujícím setu a jen o jeden gem na něj v osmifinálovém zápase dvou českých tenistek nedošlo. I díky šťastnému prasátku (zpomalení míče o pásku) tenkrát Muchová porazila svou krajanku a jmenovkyni Plíškovou a dosáhla svého zatím nejlepšího výsledku na velkých turnajích.

„Snad mi to pomůže do dalších kol,“ chce Karolína Muchová uvěřit tomu, že není náhoda, že dramatické koncovky na grandslamech zatím zvládala. Ale také ví, že se musí zlepšit a předvádět to, co třeba v létě při Wimbledonu. Jinak by ani na napínavý závěr nemuselo dojít.

„Ještě se musím do té svojí hry dostat. Potřebuju odehrát víc zápasů, abych zase měla sebevědomí,“ doufá Karolína Muchová, která se v dalším kole utká s Američankou CiCi Bellisovou. A pokud zvítězí, může se přiblížit pozici v nejlepší dvacítce, kam se teď v zatím živém žebříčku těsně dostala.

