Tenistka Kvitová vypadla v Brisbane těsně před finále. Američanka Keysová ji porazila 2:1 na sety

Američanka Madison Keysová byla v semifinále turnaje WTA v Brisbane nad síly Petry Kvitové. Ta sice získala první set 6:3, ale ve zbývajících dvou získala celkem jen pět gemů a do finále tak postoupila její soupeřka. O druhé finalistce rozhodne zápas mezi Karolínou Plíškovou a Naomi Ósakaovou. Praha 8:20 11. ledna 2020

Česká tenistka vstoupila do zápasu skvěle. Držela si podání a navíc hned to první sebrala i soupeřce Keysové. Za stavu 4:1 Kvitová vyhrála další gem při podání Američanky, ovšem ta vzápětí předvedla rebrejk. Posléze si Keysová bez potíží podržela své podání, a pak již jen Kvitová doservírovala set do vítězného konce.

Také na začátku druhé sady Kvitová soupeřku brejkla a při svém podání navýšila na 2:0. To bylo ale ze strany české tenisky v tomto setu vše. Keysová získala šest gemů v řadě a tak si celý set, čímž vyrovnala na 1:1.

V rozhodujícím setu si hráčky držely svá podání jen do stavu 1:2. Následovala série brejků, kdy si hráčky navzájem braly podání, a to až do stavu 3:5. Poté šla podávat na vítězství v utkání Američanka Keysová, která i za stavu 30-0 udržela pevné nervy. Pomohla si servisem, získala čtyři míče v řadě a zvítězila tak 3:6, čímž otočila průběh utkání a postoupila do finále turnaje v Brisbane.

Její soupeřkou se stane vítězka zápasu mezi Naomi Ósakaovou a Karolínou Plíškovou.

