Tenisový podzim bude bez turnajů v Číně a týká se to také listopadového Turnaje mistryň, na který se v posledních letech pravidelně kvalifikovalo pokaždé několik českých hráček. Tamní vláda trvá na zákazu mezinárodních sportovních akcí kvůli koronavirové pandemii. Tenisovým organizacím se nepovedlo pro své podniky vyjednat výjimku. Tenistky tak dál neví, co je ještě v sezoně čeká. Praha 12:33 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pandemie koronaviru výrazně narušuje tenisovou sezonu (ilustrační foto). | Foto: O.Behrendt | Zdroj: Reuters

Ženská tenisová organizace má s Čínou velké smlouvy, a zatímco mužský profesionální okruh ATP musí rušit tři turnaje, WTA hned sedm včetně toho nejlukrativnějšího - Turnaje mistryň pro osm nejlepších singlistek a deblových párů roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rušení akcí dál narušuje tenistkám přípravu. ‚Ale je to pro každého stejné,‘ uklidňuje se Bencicová

„Pro WTA to asi není úplně dobrá zpráva, tím, že je tam Turnaj mistryň, to pro ně asi bude velká rána,“ tušila hned po čínském oznámení zákazu Petra Kvitová, které se na některých turnajích ve východní Asii v posledních letech velmi dařilo.

Z těch větších akcí má například trofej z Čuchaje, dvakrát ovládla turnaj ve Wuchanu. Kvitová ale také ví, že je s cestováním a pobytem v této části světa spojená i řada složitostí.

„Na druhou stranu víme, že Čína je náročná nejen v téhle situaci, ale i obecně. Je to tam složitější, je to trochu jiný svět. Myslím, že holky z toho budou mít spíš radost,“ dodala Kvitová.

Tenistky přišly o Turnaj mistryň. WTA i ATP ruší plánované akce v Číně Číst článek

Ale jinak jsou to pro hráčky v tomto komplikovaném roce velké starosti. Restart sezony se sice blíží, za deset dní má začít turnaj v Palermu, v dalším týdnu hvězdně obsazený podnik v Praze, ale zprávy se kvůli celosvětové pandemii a různým opatřením často mění. A tak teď tenistky také čekají, jestli se povolí americké betony na přelomu srpna a září.

„Je to velký otazník, protože sama nevím, co bude. Je to pro všechny takové hodně nepříjemné, protože nevíme, jestli se bude hrát na antuce, nebo na betonu. Já osobně bych hrozně ráda zůstala v Evropě, ale nevím,“ naráží Barbora Strýcová i na to, že je v této nejisté době těžké volit způsob přípravy.

Jestli už trénovat na betonu a zkusit ladit formu na US Open, nebo hrát na antuce, kde se mají uskutečnit zmíněné nové turnaje v Palermu a v Praze a pak i ty z jara odložené na konec léta a začátek podzimu, což se týká i Roland Garros, to je otázka.

„Je to velmi těžké. Nesmí se to přepálit. Nemůžeme trénovat na plné síly, ale na druhou stranu se musíme udržovat a nějaké věci zkusit zlepšit. Je to těžké, ale říkám si, že je to pro každého stejné,“ přiznává osmá hráčka světa Belinda Bencicová, která je mezi přihlášenými tenistkami pro srpnový turnaj v Praze.