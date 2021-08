Soupeřku jsem dvě hodiny před zápasem neznala, říká tenistka Fruhvirtová o další výhře mezi ženami

Šestnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová zvládla na turnaji v Clevelandu po postupu z kvalifikace i první kolo hlavní soutěže. Mladá česká naděje porazila Taru Mooreovou z Velké Británie 6:4, 7:5 a její další soupeřkou bude šestá nasazená, Polka Magda Linetteová. Cleveland (USA) 21:22 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Linda Fruhvirtová. Archivní foto | Foto: Claudio Gärtner via www.imago-images.de | Zdroj: Reuters

Gratuluju k vítězství. Jak se to vlastně všechno událo? Když to vezmeme po pořádku, vy jste se po prohrané kvalifikaci dozvěděla, že stejně budete hrát, pak se vám vyměnily soupeřky…

Je to nová zkušenost. V lucky loser (pravidlo, při kterém hráč prohraje v kvalifikaci, ale je v losování o postup do hlavní soutěže většinou kvůli tomu, když jiný účastník odstoupí kvůli zranění či jiným důvodům – pozn. red.) jsem poprvé. V pondělí jsem vstávala s tím, že hraji za pár hodin, ale nevím, proti komu. Dozvěděla jsem se to až tak hodinu a půl před zápasem. Je to dobrá zkušenost a zase něco nového.

Cítila jste, že to s vámi něco dělá? Byla jste kvůli tomu očekávání soupeřky nějak neklidná?

Řekla bych, že mě to moc nerozházelo. Jen to byl zvláštní pocit ráno při vstávání.

Jaká to byla zkušenost v zápase. Jste spokojená, jak jste v daných podmínkách hrála?

Je to tu těžké, protože je strašné vedro. Skoro každý zápas máme heat rule (zpravidla desetiminutová přestávka mezi druhou a třetí sadou, pokud se hraje na dva vítězné sety – pozn. red.). Je to fakt drsné. Ale musím říct, že mi to nedělá takové problémy. Zvykla jsem si, je to samozřejmě náročné, ale není to takové, že bych na kurtu umírala. Když se dostanu do zápasu, tak se snažím to nevnímat.

Jinak jsem ráda, že jsem zlepšila servis, protože ten mi v kvalifikaci nešel. Ve druhém setu jsem si nenechala ani jednou sebrat set. Soupeřka hrála dost rychle, tak jsem si chvíli zvykala na její tempo, ale pak už jsem měla navrch. Nedávala jsem jí body zadarmo.

Když vzpomeneme na zápasy v Charlestonu, kde jste vybojovala svou první výhru na okruhu WTA, co jste od té doby zlepšila?

Ve všem jsem se o kousíček posunula dál, přeci jen nějaká doba utekla. Hrála jsem od té doby několik turnajů a těžkých zápasů. Když jsem neměla turnaj, tak jsem se snažila zlepšovat jak na kurtu, tak kondičně. Myslím, že by se to mělo ukázat. Věřím, že jsem na správné cestě.

Co vás teď čeká?

Budu hrát juniorské US Open, a pak nevím, co bude. Těžko se to plánuje, ještě když mixuju ženy a juniorky. Do poslední chvíle nevím, kam se dostanu, a je složitější plánovat dopředu. Ani se nechci koukat daleko. Přijela jsem s tím, že tu zahraju jeden turnaj žen, a pak budu hrát v New Yorku juniory. Záleží, jak dlouho tam vydržím, jaká bude forma.

Jak se jinak cítíte? Jste zdravá?

Ano, musím zaklepat, zdraví drží. Samozřejmě po dlouhém nedělním zápasu cítím pár svalů, ale jinak zdravá jsem a doufám, že to co nejdéle vydrží.

Podmínky v Clevelandu jsou asi hodně drsné. Dá se na vedro a vlhkost nějak připravit? České tenistky v tom mají obecně handicap, protože v Americe se hraje velká část sezony, a stejně jako v Asii je tam vyšší vlhkost…

Musím říct, že týden před odletem jsem trénovala v Česku, a to bylo také velké vedro. Byla to dobrá příprava, ale pořád je to tady v Americe jiné. Je tu velké vedro a vlhkost. Člověk si na to musí zvyknout, nedá se na to připravit jinak, než tím, že se s tím vyrovnám.