Jsme zkušenější a více si rozumíme, zná Strýcová důvody úspěšné spolupráce se Hsieh Su-Wei

Tenistka Barbora Strýcová bude půl roku od wimbledonské trofeje bojovat na grandslamovém turnaji o další. Tentokrát v Melbourne ve finále ženské čtyřhry Australian Open, do kterého postoupila společně s Hsieh Su-Wei z Tchajwanu, po výhře nad svými krajankami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou. Melbourne 12:24 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová a Hsieh Su-Wei s trofejemi pro vítězky Wimbledonu ve čtyřhře | Zdroj: Reuters

Tchajweanská spoluhráčka Barbory Strýcové Hsieh Su-Wei po utkání v žertu říkala, že se snažila do českého souboje nezasahovat, ale ke smůle Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové se jí to moc nepovedlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barbora Strýcová se se Hsieh Su-Wei utkají v pátek o deblovou trofej z Australian Open

„Dala bych všechen kredit Hsieh Su-wej, protože hrála neskutečně, nekazila. To byl podle mě hlavní důvod, proč jsme prohrály. Má hrozný přehled a dokáže na kurtu vykouzlit neuvěřitelné věci. Má svůj osobitý styl, na okruhu není nikdo, kdo by hrál jako ona,“ skládá kompliment protihráčce Barbora Krejčíková.

A pochopitelně i Barbora Strýcová je ráda, s kým se dala v minulé sezóně dohromady. Ve své kariéře už hrála se spoustou vynikajících tenistek, často šlo o singlistky ze světové špičky. Jen na Australian Open se představila již s devíti různými deblovými spoluhráčkami. Ovšem až s tou poslední, Hsieh Su-Wei, vyhrála grandslamový titul ve Wimbledonu, byla ve finále Turnaje mistryň a teď bude bojovat o další velkou trofej.

„Je dobré počkat si a být trpělivý. Jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Každopádně jsem za to strašně ráda. Vždy jsem k deblu přistupovala stejně jako k singlu, připravovala jsem se úplně stejně. Jen možná po čase, který spolu se Su-Wei trávíme na kurtu, si už více rozumíme, víme jak jaké situace hrát. Jsme spolu zkušenější, což si myslím, že nám někdy nějaké body i vyhrává,“ vysvětluje Barbora Strýcová proč se oběma společně na kurtu tolik daří. Pokud to bude platit i v pátek, má šanci získat grandslamový titul na dalším hodně oblíbeném místě.

„Wimbledon a tady, to jsou jedny z mých nejoblíbenějších grandslamů. A i to je jedna z motivací, proč bych tu chtěla získat trofej. Bylo by to úplně úžasné,“ přála by si co nejlepší konec turnaje Barbora Strýcová. A pokud by se jí to povedlo, udržela by si zároveň i pozici světové jedničky.