Postup tenistky Markéty Vondroušové do čtvrtfinále turnaje v Indian Wells. ‚Obrovský úspěch,‘ říká Šavrda

Tenistka Markéta Vondroušová porazila poprvé v kariéře hráčku z první světové pětky, když v úterý v osmifinále prestižního turnaje v Indian Wells porazila Simonu Halepovou 6:2, 3:6 a opět 6:2. Díky tomu postoupila devatenáctiletá Češka do čtvrtfinále, kde se utká s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Praha 23:05 13. března 2019

Markéta Vondroušová na turnaji, kterému se pro jeho prestiž přezdívá pátý grandslam, porazila v osmifinále světovou dvojku (a bývalou jedničku) Simonu Halepovou. Navíc ještě vylepšila svůj výkon z loňska, takže do žebříčku WTA jí přibudou body. Pro Vladislava Šavrdu, manažera Českého lawn-tennis klubu (ČLTK), kde Vondroušová působí, je ale ještě podstatnější, jak se na kurtu prezentovala.

„Potěšitelnější než obhajoba je výkon, který Markéta předvedla. Já jsem viděl celý zápas a musím říct, že to bylo vážně excelentní. Navíc s takovou hráčkou, která nevypustí ani jeden jediný míč, jako je Halepová, tak to je pro ni opravdu obrovský úspěch,“ řekl na Radiožurnálu Šavrda.

Sama Vondroušová na sociálních sítích prohlásila, že zápas s Halepovou byl velmi náročný a že na kurtu málem umřela.

Ve čtvrtfinále ji čeká Ukrajinka Svitolinová a pro Vondroušovou to bude složitý zápas, protože tuto soupeřku zatím nikdy neporazila. Bilanci s ní má 0:2 na zápasy. Navíc by podle Vladislava Šavrdy mohla být unavenější.

„Má za sebou poměrně těžkou cestu turnajem, má o zápas víc. Z druhé strany formu má výbornou. Svitolinová taky hrála dlouhý a těžký zápas s Ashleigh Bartyovou. Bude tedy hrozně záležet na tom, jak na tom budou fyzicky,“ zvažoval Šavrda. Zmíněný zápas s Bartyovou trval déle, než tři hodiny.

Podle rozpisu by měl osmifinálový zápas začít ve čtvrtek zhruba ve dvě hodiny ráno. Nicméně nehledě na to, jak zápas dopadne, už to, podle Vladislava Šavrdy, bude pro Markétu Vondroušovou největší úspěch v kariéře.