‚Hlavně, aby to nebyla ségra.‘ Na turnaji v Birminghamu dojde k souboji sester Plíškových

Tenistky Karolínu a Kristýnu Plíškovy čeká typ zápasu, o který nejspíš nikdy moc nestály. V Birminghamu se utkají o postup do čtvrtfinále a bude to jejich první vzájemný duel v hlavní soutěži některého z turnajů na ženském elitním okruhu WTA. Praha 16:30 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína a Kristýna Plíškovy na začátku tenisové kariéry | Foto: Facebook Karolíny Plíškové

Obě sestry už se při turnajích elitního okruhu WTA společně poměřovaly v mnoha kvízech a rozhovorech, ale na kurtu ještě ani jednou. A obě za to pokaždé osudu děkovaly. Hrát proti svému dvojčeti, to byla před každým losem ta nejhorší představa pro Karolínu i pro Kristýnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vzájemný souboj sester Plíškových na turnaji WTA

„To je jediné, co si vždycky přej: hlavně, aby to nebyla ségra! A hlavně na grandslamech! Ono to stejně jednou přijde, takže jsme se s tím už smířily a myslím si, že možná až se to stane, tak to pro nás asi bude lepší,“ říkala před časem Karolína Plíšková.

Potkat se měly už loni na jaře v pražské Stromovce. Los je dal dohromady hned pro úvod turnaje, ale současná světová trojka tenkrát dorazila jako vítězka předchozího podniku ve Stuttgartu se zraněním a ještě před utkáním proti Kristýně se odhlásila.

„Určitě by přišlo hodně lidí a myslím si, že pro ně ani pro ten turnaj by to nebylo fér. Má dobré jméno a hrát tady takový zápas, že nastoupím a jen to ségře pustím? To pro mě nebyla vůbec varianta,“ řekla Radiožurnálu Karolína.

V Birminghamu dojde na souboj sester Plíškových. Kristýna postoupila přes Tomovovou Číst článek

Až dosud se Karolína a Kristýna Plíškovy utkávaly, a to už před hezkou řádkou let, jenom na turnajích nižší kategorie. Úplně poprvé to bylo v Chorvatsku v roce 2006, kdy bylo oběma 14 let.

Mírně lepší vzájemnou bilanci má zatím někdejší světová jednička Karolína, která hraje na rozdíl od své sestry pravou rukou. Na druhou stranu, levačka Kristýny slavila úspěch v posledním souboji dvojčat před šesti lety v kvalifikaci turnaje v britském Eastbourne.

Ve středu odpoledne by se měly utkat více než 320 kilometrů daleko na jiném travnatém turnaji v Birminghamu. Bude to poprvé v hlavní soutěži podniku WTA. Právě pro webové stránky této organizace Kristýna Plíšková řekla, že je zvláštní hrát proti někomu z rodiny, je to něco, co nechcete, přiznala, i když zároveň připomněla, že chce jako v každém jiném zápase vyhrát.