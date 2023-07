Atmosféra byla krásná. O to víc mě uvnitř mrzí, že si tu nezahraju další zápas, řekla po vyřazení Bouzková

Hned první den tenisového Prague Open okruhu WTA přinesl překvapení na úkor domácí hráčky. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bouzková skončila v prvním kole, když prohrála ve třech setech s Jaqueline Cristianovou z Rumunska. „Prohra mě určitě mrzí. Nedá se nic dělat, příští rok se sem zase vrátím,“ řekla Bouzková Radiožurnálu Sport. Praha 21:27 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaná tenistka Marie Bouzková po konci v 1. kole Livesport Prague Open | Foto: Michal Kamaryt, ČTK | Zdroj: Profimedia

Po loňském titulu tentokrát konec v prvním kole, co se pokazilo?

Prohra mě dnes hodně mrzí. Myslím, že to byl dobrý boj až do posledního míčku. Utekl mi hlavně první set, než jsem se do toho dostala. Pak jsem to nějak vybojovala, vedla jsem ve třetím a potom mi to zase uteklo. Soupeřka dnes hrála moc dobře a prohra mě určitě mrzí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Marii Bouzkovou mrzel konec v prvním kole Livesport Prague Open. Co řekla Radiožurnálu Sport?

Z řeči těla to ale nevypadá, že byste se úplně topila v slzách. Co tedy teď prožíváte?

Atmosféra byla krásná, což mě teď nějak drží. Bylo to opravdu hezké. O to víc mě možná uvnitř mrzí, že si tady nemůžu zahrát další zápas.

Zápas byl hodně divoký na podání, navzájem jste si jich posbíraly docela dost. Mělo to nějakou příčinu, nebo to byl jeden z těch zápasů, kdy servis zkrátka nechodí?

Asi tak. U mě bylo dneska určitě hodně nízké procento prvního servisu. A moje servisové gemy nebyly dominantní tak, jak bych potřebovala. To mi rozhodně celý zápas zkomplikovalo, i když jsem se snažila najít cestu. Bohužel to nestačilo.

Zápas se posunul o více než dvě hodiny. Bylo to něco, co vám nějakým způsobem rozhodilo rytmus?

Vůbec ne. Jsme zvyklé na to, že jsou před tím dlouhé zápasy a že se ty dny mohou takto protáhnout do pozdějších hodin. Myslím si, že to možná bylo i lepší, protože přišlo více diváků.

Jak jste diváky vnímala, co jste říkala na účast hned v první den turnaje?

Bylo to super. Už jen nástup byl asi nejlepší v mé kariéře. Na to budu určitě vzpomínat hodně dlouho. Nedá se nic dělat, příští rok se sem zase vrátím.

Před turnajem jste mluvila o své nové roli na tomhle turnaji jakožto nasazená jednička, obhájkyně titulu. Jak si myslíte, že jste se s tím vypořádala? Jak jste se před zápasem cítila z hlediska nervozity a podobně?

Upřímně jsem se cítila stejně jako vždy. Samozřejmě máme všichni nervy před zápasem, to je normální, ale dnes nebyly nějak větší, než obvykle. Myslím, že to v tomto ohledu za mě bylo v pohodě a spíš mi vadil ten pomalý start.

Když na závěr srovnám teď už ukončené letošní vystoupení s loňským rokem – co bylo z vašeho pohledu pocitově jinak?

Asi právě ten pomalý začátek. Hlavně první set mi hodně utekl a potom už se může stát cokoliv. I v tom třetím setu, když už je to vyrovnaný a dlouhý zápas. Síly přece jenom ubývají a pak už je to o jednom dvou míčcích. Myslím si, že tenhle rok mi bohužel utekl začátek, ale už se těším na příští rok. A snad si to vynahradím.