Bylo hezké tam mít fanoušky až do konce, říká tenistka Nosková po výhře na Prague Open

Do čtvrtfinále elitního tenisového turnaje Prague Open prošly dvě české hráčky. A obě měly na mále. Třeba Tereza Martincová prohrála s Číňankou Jüan první set jasně 1:6. A tak si odběhla do šatny, aby se probrala. Praha 10:28 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále Prague Open | Foto: Ondřej Deml, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Opláchnu se ledovou vodou, úplně komplet, abych se probrala. Nejradši bych si dala facku, abych se nějak oklepala, člověk se sebou musí trochu mluvit,“ popisovala Tereza Martincová pro Radiožurnál Sport svůj tradiční rituál. Ten využívá vždy, když se dostane do úzkých. V zápase s čínskou soupeřkou Jü se jí to vyplatilo, oba další sety získala suverénně 6:2.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říkaly tenistky Tereza Martincová a Linda Nosková po postupu do čtvrtfinále Prague Open?

Ale přiznala, že nervozity se stále ještě nezbavila. „Když to třeba i srovnám s Ostravou, ta pro mě není doma, přece jenom je to trochu jiné, než tady. Když jsem v Praze, je to úplně doma a je to velký rozdíl. Vůbec nechci říkat, že by mě fanoušci svazovali, svazuju se sama a je to můj problém.“

Z mohutné domácí podpory se kromě Martincové těšila také Linda Nosková. I ona schytala v prvním setu proti Indce Rainaové výsledek 1:6. A fanoušci se ji tak snažili hlasitě hnát dopředu. „Kdybych to nedohnala do tak strašného stavu, tak by asi tolik hluční nebyli. Hlavně ať už nejsou hlučnější. Bylo hezké je tam mít až do konce,“ těšila Noskovou podpora.

A protože se oběma Češkám podařilo utkání otočit, představí se fanouškům v Praze i v pátek. Martincová se odpoledne střetne s Japonkou Hibinoovou a Linda Nosková uzavře program centrálního kurtu duelem se Slovenkou Schmiedlovou.

Zítřejší plán je jasný! Čtvrtfinále singlu na na centru ️, semifinále deblu na jedničce 1️⃣!



https://t.co/1iqq0NDtHH pic.twitter.com/d7i1an7rrf — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 3, 2023