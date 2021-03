Mimo top 100 nikoho nezajímáte, líčí problémy s hledáním turnajů při pandemii tenistka Martincová

Většina tenistek ze světové špičky je teď v Dauhá v Kataru, kam se ženský profesionální okruh přestěhoval z Austrálie. Na své první zápasy tam čekají i nejlepší české singlistky – Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Jsou ale také hráčky, které na velké a silně obsazené turnaje nedosáhnou, a tak teď zkoušejí, kde by si vůbec mohly zahrát. Třeba jako Tereza Martincová, která při hledání zažila i dost dobrodružných, a ne zrovna příjemných okamžiků. Lyon/Praha 12:25 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Martincová | Zdroj: Profimedia

„Jsem ráda, že teď vůbec můžu hrát, že se tyto turnaje znovu rozjíždí,“ řekla s úlevou Martincová. Kdyby měla poslední týdny přirovnat k barvě kurtu ve francouzském Lyonu, tam teď právě hraje, zřejmě by měla jasno, jestli zvolit šedý vnitřek nebo růžový zevnějšek.

Tereza Martincová na vlastní kůži zažila, jak složité je pro tenistku mimo světovou špičku zajistit si v pandemii účast na turnajích.

Minulé období totiž rozhodně idylické nebylo. Poté co v první polovině ledna vypadla z kvalifikace Australian Open ve Spojených arabských emirátech, snažila se vyplnit mezeru, která ji v kalendáři vznikla, a vybrala menší turnaj mimo elitní profesionální okruh WTA v Německu. Jenže kvůli koronavirovým opatřením na něm nepředvedla ani jednu výměnu.

„Bylo mi oznámeno, že když jsem profesionální hráčka, tak to pro mě bude v pohodě. Měla jsem zvací dopis a všechno podobné připravené. Tak jsem přejela hranice, což mi povolili, protože jsem nezůstávala v Bavorsku a měla se pohybovat jen mezi hotelem a tenisovými kurty. Bohužel pak zavolala německá hygiena s tím, že nemůžu hrát, protože jsem Češka, a Češi do Německa nesmí, ačkoliv jsem měla výjimku,“ popisovala Tereza Martincová Radiožurnálu svůj krátký pobyt v Altenkirchenu na západě Německa.

Zlepšení v Lyonu

A těší ji, že teď na turnaji ve francouzském Lyonu, který už patří pod profesionální okruh WTA, nic podobného nezažila. „V Lyonu to řešili dopředu, aby hráčky z celého světa dostaly výjimku a nemusely do karantény,“ oddechla si Martincová, tenistka aktuálně na 129. místě žebříčku WTA.

Nyní žije v bublině, na kterou je zvyklá i z turnajů v minulém roce, s řadou koronavirových opatření a testováním. Ale i tak narazila v Lyonu něco nového.

„Nechají nás tu do šesté večerní na hodinu jít si zaběhat, což je příjemné,“ vypráví Martincová, která toho může využít i teď po svém druhém vítězném kvalifikačním zápase, který ji zajistil účast v hlavní soutěži. Takže i šanci získat další body do žebříčku a zase se o něco přiblížit vysněné stovce.

„Snažím se zlepšovat můj tenis, aby to bylo konzistentní. Mám dlouhodobé cíle. V tenise je samozřejmě velký milník top 100, to jste někdo, jinak jste s prominutím odpad, který nikoho nezajímá. Teď chci zkrátka v zápase prodávat to, co trénuji,“ přiznává z francouzského Lyonu Tereza Martincová.