Krejčíková se Siniakovou titul na turnaji Masters neobhájily, ve finále deblu padly v třísetové bitvě

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková triumf na Turnaji mistryň neobhájily. Nasazené jedničky prohrály dramatické finále v americkém Fort Worth s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 2:6, 6:4, 9:11 a vítěznou trofej Martiny Navrátilové podruhé za sebou nezískaly. Fort Worth 4:04 8. listopadu 2022

Šestadvacetileté Češky sice otočily nepříznivý vývoj ze stavu 0:1 na sety a 3:4 ve druhé sadě, v rozhodujícím super tie-breaku ale nevyužily vedení 7:2. Duel po hodině a 44 minutách ztratily.

Pure delight



Veronika Kudermetova & @elise_mertens outlast defending champions Krejcikova & Siniakova in a 6-2, 4-6, [11-9] thriller!#WTAFinals pic.twitter.com/zGEwmosUN9 — wta (@WTA) November 8, 2022

Vítězky tří letošních grandslamových titulů nevyužily možnost stát se sedmým párem v historii, který by na Turnaji mistryň obhájil vítězství. Kuděrmětovová s Mertensovou, které plnily roli nasazených čtyřek, oplatily Češkám semifinálovou porážku letošního Australian Open a slavily největší společný triumf.

Napínavé finále

Krejčíková se Siniakovou nevstoupily do finálového duelu nejlépe. Obě české tenistky přišly v úvodu o servis a rusko-belgický pár získal vedení 4:0. Turnajové čtyřky následně sadu bez potíží dopodávaly a ujaly se za třiatřicet minut vedení. Češky přišly o set vůbec poprvé na turnaji.

Brněnská rodačka Krejčíková před zahájením druhého setu opustila kurt a obhájkyně titulu se po přestávce zlepšily. Přestože Češky v sedmé hře přišly o servis, nepříznivý stav je nezlomil a třemi gamy za sebou vývoj sady zvrátily.

V rozhodujícím super tie-breaku se Krejčíková se Siniakovou dostaly do vedení 7:2 a měly výhodu dvou minibrejků. Poté však Češky prohrály šest míčků za sebou a soupeřky se vrátily do psychické pohody. Za stavu 8:9 sice ještě české reprezentantky první odvrátily mečbol, u druhého už ale Krejčíková zahrála o chvíli později míč do autu a soupeřky mohly slavit.