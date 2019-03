Kvitová si poradila se Sakkariovou a je v Miami ve třetím kole, Muchovou čeká Kerberová

Úspěšně začala hlavní soutěž Karolína Muchová. V prvním kole porazila dvakrát 6:3 po šestém mečbolu Japonku Nao Hibinovou, která se mezi elitu dostala rovněž z kvalifikace. Nyní čeká Muchovou wimbledonská vítězka Němka Angelique Kerberová.

Druhá hráčka žebříčku Kvitová má v Miami šanci stát se poprvé světovou jedničkou, musela by se však probojovat až do finále. Floridské vlhké a dusné podmínky ale české tenistce a jejímu astma dělají problémy.

První vzájemný duel se Sakkariovou nicméně zvládla. Začala náporem a suverénně získala úvodní set. První servis ve druhé sadě si sice prohrála, ale brejk si hned vzala zpátky, vzápětí přidala další a po 70 minutách se radovala z úspěšného vstupu do prestižního turnaje.

Minulý americký podnik v Indian Wells se Kvitové nepovedl a po výborných dvou měsících skončila v kalifornské poušti již po prvním zápase a prohře s domácí veteránkou Venus Williamsovou.

Jméno první soupeřky už zná Karolína Plíšková. Nasazená pětka začne proti Chorvatce Petře Martičové, s níž má sice bilanci 0:3, ale nehrály spolu šest let.

Do hlavní soutěže se nakonec dostala i druhá ze sester Plíškových Kristýna, a to jako náhradnice za Belgičanku Alison Van Uytvanckovou.

Namále měla senzační šampionka z Indian Wells Bianca Andreescuová. Osmnáctiletá Kanaďanka se zkušenou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou prohrávala 4:6 a 1:5, ale odvrátila mečbol a po velkém obratu vybojovala postup. Udržela si tak naději na takzvaný Sunshine double.

Kristýna Plíšková skončila v prvním kole, když proti Ons Džabúrové z Tuniska neudržela vedení a po vítězném prvním setu prohrála 6:2, 3:6 a 4:6.

Plíšková, která v den zápasu stejně jako její dvojče Karolína slavila 27. narozeniny, se do hlavní soutěže dostala po neúspěšné kvalifikaci jako lucky loser. Zpočátku byla lepší hráčkou, ale Džabúrová přestala chybovat a ve třetím setu česká tenistka při vedení 4:3 uhrála už jen dva míčky.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (Rus.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:3, 6:4, Albot (Mold.) - Ebden (Austr.) 6:0, 3:2 skreč, Tomic (Austr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:1, Marterer (Něm.) - Fritz (USA) 6:4, 3:6, 6:3, Auger-Aliassime (Kan.) - Ruud (Nor.) 3:6, 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 5:7, 7:5, Andreescuová (Kan.) - Beguová (Rum.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:2, Cornetová (Fr.) - Lapková (Běl.) 7:5, 6:7 (7:9), 6:1, Wang Ja-fan (Čína) - Mladenovicová (Fr.) 6:3, 6:3, Kužmová (SR) - Gavrilovová (Austr.) 6:4, 6:2.

2. kolo:

Kvitová (3-ČR) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:4.