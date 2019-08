Siniaková zvládla vstup do turnaje v New Yorku, Číňanku Wang Ja-fan porazila ve dvou setech

Třiadvacetiletá Siniaková sice hned v prvním gemu zápasu ztratila podání, hned vzápětí se jí ale povedl rebrejk a nakonec dokráčela k vítězství v úvodním setu 6:3. I ve druhé sadě ztratila hned své první podání, pak ale dominovala a vyhrála 6:2.

Pátá nasazená hráčka si tak vylepšila bilanci z poslední doby, před příjezdem do New Yorku totiž vyhrála jen jeden z posledních šesti duelů. Její další soupeřkou bude buď Belgičanka Alison Van Uytvancková, nebo ruská hráčka Anastasia Potapovová.

V pondělí se na turnaji v Bronxu, který nahradil tradiční generálku na US Open v New Havenu, představí ještě Karolína Muchová. Wimbledonská čtvrtfinalistka odehraje první utkání od úspěšného tažení na londýnské trávě proti Slovence Viktórii Kužmové.

Barbora Strýcová jako turnajová trojka nastoupí přímo do druhého kola, kde se střetne s domácí Bernardou Peraovou.

Tenisový turnaj žen v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:3, 6:2, Petkovicová (Něm.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:4.