Kvitové odmala fandila, na generálce před US Open ji porazila. ‚Jedna z největších výher,‘ říká Bouzková

Český souboj v druhém kole tenisového turnaje v New Yorku překvapivě vyhrála Marie Bouzková, jež porazila 2:6, 7:5, 6:2 nasazenou šestku Petru Kvitovou. Dvaadvacetiletá tenistka v rozhovoru pro Radiožurnál popsala, jak se ke svému vítězství staví či co jí k triumfu nad světovou dvanáctkou pomohlo. New York 10:59 25. srpna 2020

Marie, nejprve gratulace k výhře a postupu do osmifinále. Jak byste zhodnotila váš zápas s Petrou Kvitovou?

Byl to určitě těžký zápas. Ze začátku jsem byla nervózní, tak jsem se pak snažila vyhecovat a dál se soustředit. Říkala jsem si, že to zkusím dotáhnout do třetího setu. V něm to mohlo jít na obě strany, ale dobře jsem servírovala, to mi pomohlo.

Co pro vás tato výhra znamená? Na kurtu jste mluvila o tom, jak jste už jako školačka Petře Kvitové fandila při zápasech ve Fed Cupu.

Ve své kariéře jsem hrála proti Sereně Williamsové a dalším hráčkám z top desítky či dvacítky, ale Petra je Češka a tím, že jsem se na ni odmalička dívala, tak je to jedna z mých největších výher.

Dřív jste často trénovala s Chorvatkou Mirjanou Lučićovou Baroniovou, která hraje velmi rychle a má také velkou ránu. Jak vám taková praxe pomáhá proti hráčkám jako je Petra Kvitová?

Jsme s Mirjanou pořád v kontaktu, po každém zápase mi píše. Vždy mi dává nějaké rady, pomáhá mi, je super kamarádka. Skoro každý den jsem s ní trénovala, a to mi právě proti hráčkám, které hrají rychle, pomohlo.

Vy jste na rozdíl od většiny českých tenistek netrávila koronavirovou přestávku v Česku, ale v Americe. Nebyla jste tolik na očích, ale zdá se, že jste za tu dobu dost věcí vylepšila, třeba podáním si mnohem víc pomáháte, souhlasíte?

Těch pět měsíců, skoro půl roku, jsem se snažila vylepšit tak nějak všechno. Cílem bylo zlepšit můj základ a také servis, který před pauzou potřeboval vyladit nejvíc, stejně jako síla úderu. Další stránkou byl pohyb, který sice mám od přírody dobrý, ale vždy se dá vylepšovat.

Přísné hygienické podmínky a speciální režim jste si vyzkoušela už před týdnem na turnaji v americkém Lexingtonu, dá se to porovnat s tím, co teď zažíváte v New Yorku?

Jsou tu přísnější, ale základ je stejný. Pořád se nosí masky, jsme daleko od sebe, nikde nejsou velké skupiny lidí. Všichni jsou opatrní. Před několika dny jsem čekala na dovoz jídla, vyšla jsem asi na dvě vteřiny ven před dveře a hned po mně skočili, že musím dovnitř a že mi to přinesou. Bublina je přísnější, ale myslím, že to tak má být. Hlavní je, že hrajeme turnaje, tomu se musíme přizpůsobit.