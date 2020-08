Siniaková i na druhém turnaji po restartu sezony vypadla v 1. kole, končí i Vondroušová

Českým tenistkám Kateřině Siniakové a Markétě Vondroušové se nevydařil ani druhý turnaj po restartu sezony WTA po pauze zaviněné koronavirem. Siniaková vypadla na betonu v New Yorku v prvním kole po prohře dvakrát 3:6 s Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Turnajová desítka Vondroušová nezvládla koncovku a podlehla 3:6, 7:6 a 4:6 Němce Lauře Siegemundové. New York 21:13 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková. | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Čtyřiadvacetileté Češce se ve dvouhře nedaří od začátku sezony. V prvním kole vypadla pošesté ze sedmi turnajů elitní kategorie, které hrála. Uspěla jen v únoru v Dubaji, kde se dostala do osmifinále.

Po obnovení profesionálního okruhu vypadla v prvním kole na antuce v Praze a dnes neuspěla v prvním vzájemném zápase s Flipkensovou. Čtyřikrát ztratila servis a soupeřce dokázala podání sebrat jen jednou, proto za hodinu a čtvrt prohrála.

Loňská finalistka Roland Garros Vondroušová si na betonu v New Yorku vedla podobně jako na antuce v Palermu, prohrála třísetový zápas. Proti Siegemundové otočila druhý set, ve kterém její německá soupeřka podávala na vítězství, ale nedotáhla dobře rozehranou třetí sadu. Vedla v ní 4:2, ale pak prohrála čtyři hry za sebou a vypadla.

V dnešním programu turnaje, který se obvykle koná v Cincinnati, se z českých tenistek představí ještě Marie Bouzková a nasazená jednička Karolína Plíšková.

Tenisový turnaj mužů a žen v New Yorku (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Schwartzman (9-Arg.) - Ruud (Nor.) 7:6 (7:2), 6:3, Chačanov (11-Rus.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 6:4, Sandgren (USA) - Sonego (It.) 6:3, 7:6 (9:7), Giron - McDonald (oba USA) 7:6 (7:2), 7:5.

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Flipkensová (Belg.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:3, Kontaveitová (12-Est.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:1, Mertensová (14-Belg.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:2, Rusová (Niz.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:3, Zvonarevová (Rus.) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:3, 6:1, Bellisová (USA) - Dodinová (Fr.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:1).