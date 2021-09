Tenisový turnaj v Ostravě čeká české derby, Siniaková a Martincová se těší na domácí publikum

Tenistky Kateřina Siniaková a Tereza Martincová se dnes spolu střetnou na ostravském turnaji WTA. České derby by mělo v Ostravar Aréně začít od 15.00. Živé vstupy z utkání uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Domácí hráčky jsou na první zápas dobře naladěné, ale přece jen by si na úvod přály o něco lepší los. Ostrava 8:35 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

„Je škoda, že se to sešlo takhle. Na turnaji je pár Češek a my jdeme zrovna na sebe, ale prostě to tak je. Určitě očekávám těžký zápas, soupiska byla silná a nešlo si tam moc vybírat. Musím být připravená, soustředit se na sebe a předvést co nejlepší výkon,“ říká tenistka Kateřina Siniaková.

Její soupeřka Tereza Martincová je na vzájemné duely českých hráček zvyklá. V této sezoně narazila například na Barboru Krejčíkovou, Karolínu i Kristýnu Plíškovou nebo Lucii Hradeckou a sama už dříve potvrdila, že české soupeřky přitahuje.

„Opravdu mě to nepřekvapuje. Nevím, jak se mi to zase povedlo, ale nedá se nic dělat. Na druhou stranu musím říct, že je lepší, že hrajeme dvě české hráčky před českým publikem, než abychom hrály někde na druhém konci světa,“ vysvětluje Tereza Martincová, která se na české derby na ostravské půdě hodně těší.

Právě domácí publikum je velkou pomocí v současné fyzicky i psychicky náročné sezoně. „Myslím, že nikde jinde by se mi nemělo povést vyždímat se ze všech sil než na domácí půdě, protože to prostředí je úplně jiné, nedá se to popsat. Máme skvělé fanoušky‚“ doplňuje Martincová.

Zápas Kateřiny Siniakové a Terezy Martincové bude živě vysílat stanice Radiožurnál Sport. V Ostravar Aréně začíná v 15.00.