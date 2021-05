‚Budu to sledovat v televizi, ale není to takové.‘ Kvitová po postupu nestihne zápas Slavie o titul

Tenisový turnaj v Madridu patří mezi ty nejlepší v kariéře Petry Kvitové, ale tím, že se tam české hráčce daří i letos, přijde o šanci zažít v neděli v Edenu případné mistrovské oslavy fotbalového klubu, kterému fandí. I o tom vyprávěla Radiožurnálu po vítězném utkání s Němkou Angelique Kerberovou. Madrid 20:39 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Komentátoři v přenosu WTA se shodovali, jak čistě jste v zápase hrála. Je pro vás komfortnější hrát s někým, koho dobře znáte? Šlo o váš čtrnáctý vzájemný zápas. Často to byly velmi těsné, velké bitvy a oboustraně hezké duely, jste obě bývalé grandslamové šampionky.

Nevím, jestli je to úplně komfortní, protože když se potkají dvě takové hráčky ve druhém kole, tak je to neobvyklé. Ten turnaj je veliký, od prvního kola to jsou těžké zápasy. Ale tím, že jsme spolu hrály tolikrát, tak víte, že to bude o pár míčích a že vám nebude dávat šanci každý gem. Nakonec mi pár šancí dala, vzala jsem jí servis a pak jsem ty sety dohrála.

Kvitová si poradila s Kerberovou a čeká ji v Madridu osmifinále Číst článek

Tím, že pokračujete v turnaji, budete mít zítra volný den. Využijete ho i ke sledování zápasu na dálku? Jako fanynka Slavie byste možná chtěla být u případných mistrovských oslav.

Musím říct, že je mi to líto. Dostala jsem pozvání, abych přišla. Říkala jsem, že pokud nebudu tady, tak ráda přijdu, takže to teď budu sledovat spíš v televizi. Tatínek mi vždycky píše, jak se vyvíjí skóre, mám to po něm, že jsem slávistka. Fotbal naživo mě hrozně baví, ale v televizi to není takové. A bez diváků je to o to těžší i pro ty kluky. Vím, jaké to je hrát indiviudální sport bez fanoušků, a pro fotbal je to ještě důležitější. Budu to sledovat a samozřejmě držet palce.

Kdybyste jako sportovní fanoušek měla říct, proč teď Slavia v posledních letech dominuje v českém fotbalu, co by to bylo?

Těžko říct. Samozřejmě mají nejlepší tým, nejlepšího trenéra. Vím, jak to pro ně musí být těžké hrát ligu, pohár a do toho ty mezinárodní zápasy, které hráli úplně neuvěřitelně. Tlak na ně musí být obrovský a myslím, že to momentálně zvládají úplně nejlíp. A to je dělá tím týmem, kterým jsou. Fyzicky i psychicky to musí být hrozně náročné.

Máte nějakou silnou vzpomínku z některého zápasu?

Pamatuju si, jak jsem tam byla, když hráli o titul, dali gól a vyhráli (loni na jaře si Slavia díky vítězství 1:0 nad Plzní definitivně zajistila titul - pozn. redakce). Hodně to prožívám, takže si to pamatuju. A ještě si pamatuju, když Ondřej Kolář strašně dlouho držel nulu a pak dostal s Příbramí gól a mně ho bylo hrozně líto (brankář Slavie Ondřej Kolář inkasoval proti Příbrami na podzim 2019 v lize po 788 minutách a přišel o šanci na překonání rekordu - pozn. redakce). Ten zápas nakonec vyhráli, ale pro Ondru mi to přišlo hrozně smutné. A všechno je to taky spojené s lidmi, že tam jsou fanoušci a fandí. Mají skvělé fanoušky, tribuna Sever prostě jede.

Když mluvíte o podpoře tribuny Sever, šla byste si tam stoupnout a fandit odtud?

Asi bych se bála mezi tu celou grupu lidí bála jít, ale když tam jsem, tak samozřejmě fandím a prožívám to.