Finálové zápasy jí dříve svědčily, většinou v nich dokázala zahrát ještě o něco lépe než předtím na turnaji. Ale v posledních letech jí také připravily pár zklamání. Hlavně ten z předloňského Australian Open, ve kterém ji o grandslamový titul připravila Japonka Naomi Ósaková.

Jsem ráda, že máme pořád šanci hrát, říká Kvitová po titulu z turnaje v Dauhá

Však si na to teď Pera Kvitová vzpomněla, když Radiožurnálu na dálku popisovala, jak důležité je pro ni v současné fázi kariéry závěrečný duel vyhrát.

„Důležité to je. Kdybych prohrála, tak řeknu, že není. Musím říct, že už jen být ve finále je skvělé. Už jsem zažila pár finále, která nedopadla dobře, a hodně to mrzí. Jsem straně ráda, že to vyšlo. Asi víme, které finále mrzí doposud nejvíc,“ přiznala Petra Kvitová.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se dočkala prvního titulu po třicítce a krátce před svými jednatřicátými narozeninami překonala počtem turnajových triumfů slavnou českou rodačku Hanu Mandlíkovou.

„Táta mi taky gratuloval k 28. titulu a je pravda, že mi to přijde jako hodně, ale na druhou stranu už hraju dost dlouho. Jsem za to samozřejmě ráda a to, že jsem překonala paní Mandlíkovou, asi nějakým způsobem nepočítám. Teď si užívám tenhle titul, protože ten je teď nejvíc, protože jsem na něj čekala dlouho,“ říká Kvitová.

Zvlášť když v současné koronavirové době každý nemá to štěstí dělat svou práci.

„Situace ve světě je samozřejmě hrozně těžká. Když jsem byla v Česku a viděla jsem, jak všichni bojují s tím covidem, nemocnice jsou plné a lidi ztrácí práci a bohužel i blízké, tak to samozřejmě není jednoduché. Jsem ráda, že my máme pořád šanci hrát a že všichni dělají všechno pro to, aby ty turnaje byly. Vážím si toho titulu o to víc, že jsme tu vůbec nemuseli být a hrát,“ přiznala Petra Kvitová, která bude za pár dní zkoušet štěstí na dalším turnaji v Dubaji.