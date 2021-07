Nečekala jsem, že na to mám, přiznává tenistka Krejčíková před čtvrtou finálovou účastí v sezoně

Dubaj, Štrasburk, Paříž a teď Praha. Barboře Krejčíkové se v tomto roce na okruhu WTA výjimečně daří.

„Poslouchá se to nádherně. Kdyby mi to někdo řekl loni, tak bych tomu nevěřila. Mám z toho obrovskou radost, že dokážu pořád bojovat, i když je to náročné. Nečekala jsem, že to v sobě mám,“ vyprávěla Radiožurnálu spokojená Barbora Krejčíková po tom, co před zaplněnou tribunou na centrálním dvorci porazila Číňanku Wang Sin-jü přesvědčivě 6:1 a 6:2.

Ve dvou setech zvítězila i Tereza Martincová, která si po triumfu na Belgičankou Greetje Minnenovou zahraje v neděli první finále na okruhu WTA v kariéře. Na turnaji v Praze přitom ani nechtěla startovat, protože v minulosti se jí tu nedařilo.

„Neskutečný, tím spíš, když je to doma. Člověk se cítí úplně jinak, než kdekoliv jinde. Hrozně tu chci uspět, až mě to svazuje. Já jsem tu už ani nechtěla hrát, protože jsem tu nehrála dobře, některé výkony byly šílené. V životě by mě nenapadlo, že tu můžu hrát finále,“ pochvalovala si po utkání Martincová.

Na české finále se těší, stejně jako její soupeřka Krejčíková. „Moc se těším. Terku znám. Přijde mi, že poslední týdny hrála dobře, měla výsledky. Očekávám, že to bude hodně náročné. Ale je super, že hrají dvě Češky, a pohár zůstane doma,“ těší Krejčíkovou.

„Pro mě je už toto obrovský úspěch a podle mého nejlepší příprava na příští týden. Takže já už mám splněno,“ naráží na olympijský turnaj v Tokiu šampionka nedávného Roland Garros Barbora Krejčíková. Finále dvouhry mezi ní a Terezou Martincovou začne v pražské Stromovce ve 13 hodin.