Dvě Češky v boji o pražské finále. Krejčíkovou mrzí porážka parťačky, Martincovou těší přechod na beton

Druhá nasazená hráčka turnaje Barbora Krejčíková měla po postupu do semifinále k úsměvům daleko. Dostala se do něj díky vítězství 6:3 a 6:0 nad deblovou parťačkou Kateřinou Siniakovou, se kterou získala tři grandslamové tituly ve čtyřhře.

„Je to sport, co se dá dělat. Za Katku mě to samozřejmě mrzí. Výsledek zase tak jednoznačný nebyl, ale vždycky jedna z nás musí vyhrát. Samozřejmě jsem ráda, že to jsem já,“ řekla Barbora Krejčíková.

„Doufám, že se na mě nebude moc zlobit. Je to náročné. Jsem zvyklá, že je Katka na mé straně, a najednou je proti mně. Je vždy náročné hrát proti Češce. Člověk si to nesmí moc připouštět,“ vyprávěla zklesle vítězka nedávného Roland Garros.

To Tereza Martincová vítězstvím dvakrát 6:2 nad Slovenkou Viktórií Kužmovou potvrdila svou stoupající formu, která začala už na turnajích na trávě. Přechodu na beton se trochu obávala, ale nakonec se jí na něm daří.

„Musím říct, že se necítím špatně. Nejsem ten typ člověka, který by říkal, že má teď životní formu. Možná na to vypadají výsledky, ale já bych to takhle nenazývala. Mám travnatý povrch ráda, a betonu jsem se děsila,“ přiznala Martincová.

„Rozdíl mezi nimi je opravdu hodně velký. Tenhle beton je specifický, je to sice tvrdý povrch, ale hodně se na něm míčky zadrhávají. A když přijde pomalý balon, tak se úplně zastaví. A míčky hodně skáčou do výšky. Na trávě je to úplně něco jiného,“ doplnila Martincová.

Ta se v semifinále utká s Belgičankou Greetou Minnenovou, zápas začne v 10.30 hodin. Pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Číňance Wang Čchiang.