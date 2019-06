Snažila jsem se hrát jako zápasy předtím, ale nešlo to, smutnila Siniaková po vyřazení

Výhry nad velkými favoritkami ji poprvé v kariéře dovedly do druhého týdne ženské dvouhry grandslamového turnaje, ale v něm už tak úspěšná nebude. Kateřina Sinikaová podlehla na Roland Garros Američance Madison Keysové ve dvou setech a z kurtu Suzanne Lenglenové odcházela jako poražená osmifinalistka. Paříž 16:01 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková. | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Musím říct, že jsem na ten kurt šla s tím, že teď hraju dobře a že na to určitě mám. Jsem samozřejmě zklamaná,“ říkala po zápase česká tenistka.

Na všechno to pěkné, co v Paříži prožila, by si asi cestou z kurtu nevzpomněla. Na místě, na kterém předtím hladce porazila světovou jedničku Ósakaovou teď podobně jednoznačně prohrála s jinou agresivně hrací soupeřkou.

„Většinou to bývá tak, že ti, co porazí první nasazené, hned vypadnou v prvním kole. Tak se to potvrdilo,“ řekla Siniaková.

Turnajová čtrnáctka Američanka Madison Keysová si po utkání oddechla, že zápas nešel do tří setů, počasí její hře příliš nesvědčilo. Ale i za stálého drobného deště se mohla na rychlost a kvalitu svých úderů spolehnout.

„Myslela jsem, že to bude na mojí straně, ale musím přiznat, že ne, protože ten kurt byl pěkně mokrý a občas mi to i sjíždělo. Byly to samozřejmě těžké podmínky, ale nevšimla jsem si, že by to nějak ovlivnilo hru. Snažila jsem se dostat ji do delších výměn. Byla solidní i v těch výměnách, takže jsem pak i sama začala zbytečně dělat chyby, protože jsem chtěla něco tvořit. Musím říct, že to vydržela celý zápas a hrála dobře,“ přiznala Siniaková, že to tentokrát nebyl její den. A že chtěla hrát určitě jinak a lépe.

„Měla bych zvládnout víc zápasů v řadě, i když ty dva byly super. Samozřejmě to mrzí. Snažila jsem se hrát jako ty zápasy předtím, ale dneska to nešlo,“ povzdechla si po svém prvním singlovém osmifinále grandslamu Kateřina Siniaková, která ale věří, se jí i tato zkušenost bude hodit.

„Doufám, že mě to nakopne a že to nebude jen takový výstřel. Cítím se na kurtu dobře a sebevědomě a doufám, že to využiju v dalších zápasech,“ řekla poražená osmifinalistka ženské dvouhry Kateřina Siniaková.