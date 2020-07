Turnajem v Palermu by za dva týdny měla začít sezona WTA. ‚Kdykoliv se to může změnit,‘ ví Muchová

Přesně za dva týdny má začít první turnaj na ženském profesionálním okruhu WTA po koronavirové přestávce. Očekávaný restart mezinárodní sezony ale provázejí velké obavy a nejistota. A také proto řada předních tenistek zatím vyčkává, na jakém povrchu se bude ve zbytku pauzy připravovat. Rozhodování se týká i hráček, které se v těchto dnech účastní charitativního utkání týmů na pražské Štvanici. Praha 13:24 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová musela do finále pražského turnaje nastoupit v roušce, kterou ale při hře mohla odložit. | Zdroj: Reuters

Tereza Martincová je spíš pesimistkou, jako hráčka druhé stovky světového žebříčku si nemůže moc vybírat. Práci potřebuje a je ráda za každý turnaj, kterého se bude moci zúčastnit, ale také přiznává, že se bezpečnostních či hygienických podmínek proti šíření koronaviru trochu bojí.

„Když jsem slyšela podmínky, ve kterých se to má odehrát, tak jsem hodně zvědavá, jestli se vůbec bude nějaký turnaj pořádat. Pro hráče to bude extrémně nepříjemné. Přístup do areálu budeme mít půl hodiny před zápasem, bude omezený počet lidí pro vstup do šaten, které se musí dezinfikovat, budeme muset chodit v rouškách a podobně. Člověk tak bude, dle mého názoru, soustředěný na spoustu jiných věcí než na zápas,“ vypráví Tereza Martincová, která by se měla za dva týdny zúčastnit nejbližšího možného turnaje na okruhu WTA v Palermu. Tedy, jestli bude.

„Chtěli by, aby se začalo v Palermu a poté se pokračovalo v Praze. Je to už za 14 dní, ale myslím si, že v této době se to může kdykoliv změnit. Je strašně těžké říct, jestli budeme hrát nebo ne,“ připomíná čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Karolína Muchová první mezinárodní akce po plánovaném restartu sezony v Palermu a pak Praze.

S turnajem na Sicílii, který má začít za čtrnáct dní, počítala například někdejší světová jednička Rumunka Simona Halepová. Jaké hvězdy dorazí další týden do areálu Sparty ve Stromovce, zatím jasné není.

Antuka nebo beton?

Pokud zůstane v kalendáři grandslamové US Open, některé hráčky už mohou dát přednost přípravě na betonovém povrchu. A na evropskou antuku se vrátí po příletu z Ameriky, tak aby se co nejlépe nachystaly na odložené Roland Garros, které má být na přelomu září a října. „Je to velký otazník, protože sama nevím, co bude. Pro všechny je to hodně nepříjemné, protože nevíme, jestli se bude hrát na antuce nebo na betonu. Já osobně bych strašně ráda zůstala v Evropě. Za dva týdny možná učiníme rozhodnutí,“ říká Barbora Strýcová, která i nadále čeká na další zprávy.

A že nebude rozhodování hlavně v případě grandslamového US Open jednoduché, tuší také Švýcarka se slovenskými předky, osmá tenistka světového žebříčku Belinda Bencicová: „Těžko si umím představit, že se to bude hrát, hlavně v New Yorku. Ale na druhou stranu i chápu každého, který to tlačí, aby ten turnaj byl, protože lidé i hráči potřebují práci.“

Belida Bencicová i další hráčky tak čekají na definitivní zprávu o US Open. Serena Williamsová by na něm mohla vyrovnat rekord Australanky Margaret Courtové a získat 24. grandslamový titul z ženské dvouhry. Již nyní je ale jasné, že pokud se turnaj od konce srpna do 13. září uskuteční, tak se bude hrát před prázdnými tribunami.