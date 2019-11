Tenisový Turnaj mistryň v čínském Šenčenu vyhrála světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, soutěž deblistek ovládl maďarsko-francouzský pár Tímea Babošová, Kristina Mladenovićová. To jsou ty nejzásadnější výsledky letošního ročníku, ale pak je tady také celá řada čísel, o kterých se fanoušci ani nemusí dozvědět. Slouží hlavně trenérům, kteří se své svěřence díky nim snaží na zápasy co nejlépe připravovat. Šen-čen 17:16 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenis (ilustrační foto). | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Devětatřicetiletý Belgičan Wim Fissette sám tenis profesionálně hrával a už spoustu let je také předním koučem na ženském okruhu WTA. Vedl několik světových jedniček, grandslamových šampionek, na zkoušku krátce pomáhal třeba i Petře Kvitové, v současnosti radí hlavně Bělorusce Azarenkové. A v malé kanceláři ukazuje, jaké při tom má díky technice možnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro někoho nuda, pro trenéry šikovná pomoc. Práce s tenisovými statistikami je čím dál populárnější

V aplikaci vybere soupeřku, na kterou svou svěřenkyni připravuje, a zajímá ho například, jak se chová v krizových situacích - třeba jak tenistka podává, když odvrací brejkovou příležitost.

Ukazuje, jak z velkého množství barevných teček na obrazovce, které se mu z mnoha zápasů dohromady zobrazí, může vysledovat, do kterého místa nejraději hraje, když je pod tlakem.

„Když je někdo pod tlakem, tak má většinou určité směry, kterými se dá,“ říká český rodák žijící v Německu Milan Černý, který zastupuje firmu, která analýzy vytváří, a na starosti má také spolupráci s ženským profesionálním okruhem WTA.

Právě na tomto příkladu je vidět, jak se využívání statistik pro tenisové trenéry posunulo.

„Řekl bych, že největší pokrok jsme udělali s kouči. Začali jsme opravdu jednoduchými analýzami statistik, procentu podání a takové věci. Pak se připojilo, že si mohli zobrazit kurt, balonky, hráčky a tak dále. Teď to dáváme do kontextu pohybu při zápase a můžeme zobrazit ty tendence. To je vývoj, který chceme,“ vysvětluje Milan Černý, jak se dá z velkého množství údajů o dopadech či rychlosti míčků poznat určitý vzorec chování.

A Černý zároveň dodává, že v současnosti, je spíše na koučích, aby si s informacemi hráli a zkoušeli z nich zjistit něco zajímavého. V budoucnu se to má otočit, aby zásadní výstup trenéři dostávali rovnou.

„Abychom trenérům ještě trochu ulehčili dostat se k opravdu zajímavým informacím. Momentálně je to tak, že si někdo může sednout k počítači, začít si s tím hrát a najde nějaké zajímavé informace. Do budoucna si myslíme, že to musí být spíš obráceně, aby šly informace k trenérovi nebo trenérce, kteří sami usoudí, jestli je to zajímavé, nebo ně,“ říká Milan Černý, kam by se měly tenisové statistiky a aplikace pro trenéry či hráče v budoucnu posouvat.