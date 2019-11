Jsem na náš tým hrozně pyšná, říká Strýcová po životní sezoně a už se těší do Austrálie

Na pódiu po prohraném finále ženské čtyřhry Turnaje mistryň jí občas vypadávala slova, byla unavená, plná emocí a také trochu zklamaná, že nezískala trofej Martiny Navrátilové, se kterou při slavnostním ceremoniálu také chvíli mluvila.

„Ptala se mě, jestli jsem unavená a tak dále, ale gratulovala mi a tak jsme si povídaly o tom zápase a celém turnaji. Bylo to moc příjemné,“ říkala Strýcová Radiožurnálu.

„Byla jsem strašně unavená. To není vůbec žádná výmluva, protože si myslím, že naše soupeřky hrály extrémně dobře. Mrzelo mě to i z toho důvodu, že ta trofej je pojmenovaná po největší legendě našeho tenisu a že jsem ji neměla u sebe,“ přiznala česká tenistka.

Strýcová si ale porážkou od francouzsko-maďarského páru Mladenovićová, Babosová nechce pokazit dojem z výjimečné sezony, ve které dosáhla se svou spoluhráčkou Sie Šu-wej z Tchajwanu na vysněnou grandslamovou trofej, a po které bude světovou jedničkou v ženském deblu.

„Jsem na náš tým hrozně pyšná za to, co jsme dokázaly nejen na tomhle turnaji, ale za celý rok,“ řekla Barbora Strýcová, která vstoupí jako světová jednička i do nové sezony. Sice už uvažovala o konci profesionální kariéry, ale zatím bude pokračovat. A minimálně k úvodnímu grandslamu sezony do Austrálie vyrazí. Pak se uvidí.

„Pojedu do Austrálie, mám ji hrozně ráda. Miluju tu zemi i tamní lidi a teplo. Další rozhodnutí budu dělat postupem času. Taky záleží na tom, jak se budu cítit fyzicky, tělo už se nějakým způsobem ozývá,“ nechává všechno otevřené Barbora Strýcová.

Otevřenou zatím nechává Strýcová i případnou účast na olympijských hrách v Tokiu, kvůli kterým by se ale zřejmě musela vrátit do fedcupového týmu, tak aby splnila podmínky startu.

„Tokio je velikánské lákadlo, navíc opět země, kterou mám ráda. Ale to je v červenci. Chci to dělat krůček po krůčku. Kdybych se rozhodla, že bych se chtěla pokusit kvalifikovat na olympiádu, tak bych potřebovala, abych byla nominovaná do Fed Cupu, ale to jsou všechno rozhodnutí, která já ještě v hlavě nemám,“ říká na konci své nejlepší sezony Barbora Strýcová, ve 33 letech 33. v singlovém a 1. v deblovém světovém žebříčku WTA.