Dánka Wozniacká už při své kariéře dokázala uběhnout maraton a vytrvalkyní je od chvíle, kdy na profesionální okruh vstoupila. Svou obranu pilovala k dokonalosti, a když k tomu dokázala přidat i solidní útok, dočkala se výhry na Turnaji mistryň loni v Singapuru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Už není kam uhnout.‘ Kvitovou čeká po úvodní porážce na Turnaji mistryň Wozniacká

Hned na dalším nejbližším velkém turnaji v Melbourne potom Wozniacká přidala i vytoužený grandslamový titul.

Kvitová a Wozniacká se na profesionálním okruhu potkávají už desátou sezónu a zatím každý rok si proti sobě aspoň jednou zahrály. Většinou byla úspěšnější Češka, která zvítězila i ve čtyřech posledních duelech. Dánka se radovala naposledy před čtyřmi lety právě tady v Singapuru. Ale přes různé výsledky, to hlavní zůstává stejné.

„Přijde mi, že se moc nezměnila. Myslím, že u ní je to hlavně o tom, jak to má nastavené v hlavě, protože fyzicky je připravená vždycky dobře. Asi jde jen o to, jak to v určitý čas dává nebo nedává. Byla světová jednička, vyhrála grandslam a byla velice velice solidní. Všechny hráčky, které s ní hrály, šly na kurt s tím, že ona to nezkazí a ještě tam může být tři hodiny. To je pořád podobné, akorát sem tam zkazí, když si úplně nevěří,“ říká o soupeřce Kvitová.

Kvitové se méně daří ve druhé polovině roku. ‚Holky nejsou stroje, nějaký útlum má každá,‘ říká kouč Číst článek

Na jakou Dánku Wozniackou narazí Petra Kvitová tentokrát, bude jasné po půl druhé odpoledne, kdy utkání začne, ale je zřejmé, že to hlavně svým výkonem může ovlivnit.

„Teď už není kam uhnout. Péťa má ráda, když se čelí těmto výzvám,“ řekl kouč Petry Kvitové Jiří Vaněk.

Zřejmě jen vítězství dá Petře Kvitové reálnou šanci bojovat o účast v semifinále i v posledním utkání bílé skupiny, ve které se dnes utkají i tenistky, které jsou na tom zatím lépe, protože své úvodní duely na Turnaji mistryň vyhrály - Karolína Plíšková a Elina Svitolinová z Ukrajiny. Lepší z posledně zmíněného souboje může za příznivých okolností slavit už v úterý postup.