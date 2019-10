Pět českých tenistek vyráží v těchto dnech do čínského Šen-čenu, kde budou nejlepší hráčky sezony od neděle bojovat o trofeje z Turnaje mistryň. Na východ Asie míří deblistky Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, nejlepší česká singlistka současnosti Karolína Plíšková a také Petra Kvitová, přestože ji od konce května trápilo zranění levé ruky. Praha 18:59 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová. | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

„Ruka už je mnohem lepší. Už tolik nenatéká, bolí jen občas. Vždycky je zatížená, hlavně když se hrajou zápasy, hlavně nějaké delší, pak to druhý den trošku cítím. Ale není to nic hrozného,“ říká Petra Kvitová.

‚Už jsem taková matadorka.' Kvitová překonala zranění ruky a těší se na sedmý Turnaj mistryň kariéry

Po US Open v září připouštěla, že už sezonu ukončí, od konce května ji trápila levá ruka - nejdřív natržený sval na předloktí, pak bolesti a otoky kolem postiženého místa. Ale po konzultaci s předním fyzioterapeutem Pavlem Kolářem se rozhodla pokračovat. I proto poletí po sedmé na Turnaj mistryň.

„Už jsem taková matadorka,“ směje se Kvitová. „Hraje se tam samozřejmě o každý gem, set a zápas, takže už se mi i stalo, že jsem byla na masážním stole s tím, že další den letím domů, ale pak jsem hrála semifinále a potom finále, takže tam se opravdu nedá počítat s ničím,“ naráží Petra Kvitová na specifický herní systém Turnaje mistryň, ve kterém tenistka po porážce nekončí jako běžně v sezoně.

„To je na tom to hezké, že i když se prohraje nebo se nepodaří jeden zápas, tak je pořád šance, aby se postoupilo dál,“ říká Kvitová.

Petra Kvitová se podobně jako loni na Turnaj mistryň kvalifikovala hlavně díky výtečným výsledkům v první polovině roku, letos ale na rozdíl od předchozí sezony dokázala vyhrávat i na podzim, takže může vyrážet do Šen-čenu i s větším sebevědomím.

„S pocitem, že jsem se vůbec kvalifikovala, protože letos to bylo opravdu hodně se zdravotním zápolením a s hodně vynechanými turnaji. I po tom všem jsem strašně ráda, že jsem se sem dostala, a je to takový turnaj za odměnu. Pojedu si to užít a budu chtít hrát dobrý tenis,“ říká Petra Kvitová, kterou mrzí snad jen to, že kvůli cestě do Číny přijde o středeční zápas fotbalové Slavie proti Barceloně v Lize mistrů.

„Bohužel to úplně nevyšlo. Ale byla jsem v sobotu na fotbale, nebyla to Barcelona, byla to Příbram, ale mně to nevadí. Jsem ráda, že jsem stihla aspoň něco, a Slavii budu hrát potom z Číny,“ vypráví s úsměvem Petra Kvitová před odletem na Turnaj mistryň.