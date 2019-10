Zase cítím, že jsme takové dravé, raduje se Strýcová po postupu do semifinále Turnaje mistryň

„Nechci říkat, že vám nevěřím, ale musím si to nejdřív ověřit. Jestli to tak je, tak jsem ráda, jestli ne, tak budeme ready na další zápas,“ dávala si ještě Barbora Strýcová malou rezervu, když tu zprávu od Radiožurnálu po zápase slyšela, ale z dalších odpovědí bylo stále zřejmější, jak ráda je, že se jí po triumfu ve Wimbledonu znovu daří. Po titulu přiznávala velké emoční vypětí a teď je i se svou spoluhráčkou Hsieh Su-Wej z Tchajwanu zpátky.

„Je to skvělé v tom, že jsem hrozně ráda, že jsme se znovu nastartovaly. Zase cítím, že jsme takové dravé pro vítězství. Jsem za to hrozně ráda,“ usmívala se Strýcová.

Na Turnaji mistryň se o tom přesvědčily už dva konkurenční páry, teď naposledy Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

„Hrály jsme proti jednomu z nejlepších párů na světě. Myslím, že první set nám utekl a ve druhém jsme je jasně přehrávaly. Super tie-break je pak víceméně o štěstí a jsme moc rády, že tady jsme,“ narážela Barbora Krejčíková na své zdravotní komplikace, které pár velkou část sezony dlouho limitovaly.

Teď má s Kateřinou Siniakovou také šanci na dobrý konec sezony, motivaci vybojovat postup a pak třeba i finále, ve kterém by mohly posledním soupeřkám s velkým fanouškovským táborem v zádech porážku oplatit.

„Bylo by to super a pěkně jim to vrátit,“ říkala Krejčíková. „Hrajou výborně a doufám, že se to tak stane. Ale uvidíme, jak budou probíhat další zápasy. Holky mají před sebou taky velmi těžký zápas, tak uvidíme,“ nevadilo by rozhodně početnější české zastoupení ve finále ženské čtyřhry Barboře Strýcové.