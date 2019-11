Byl to takový menší Fed Cup, pochvalovala si Plíšková podporu fanoušků v zápase proti Halepové

Když nadšená Karolína Plíšková posílala míčky po vítězném zápase do hlediště, jeden z nich namířila i do míst, kde celý zápas fandili studenti Vysoké školy ekonomické, kteří jsou zrovna v Šen-čenu na fotbalovém turnaji.

„Skvělý výkon, výborný výkon Karolína. Škoda, že ten druhý set nevyhrála,“ říká jeden z fanoušků. „Ukázala sílu,“ dodává další. „My tu taky hrajeme turnaj, ona tu hraje turnaj, tak jsme si říkali, že pomůžeme. Musíme držet spolu.“

„Psali, že mají vlajky a že budou řvát. Říkala jsem si, že proti Simoně se to bude hodit, protože Rumuni jsou fakt všude. Musím říct, že byli fakt super, byla jsem ráda, že tu byli. Nevím, jestli už někdy byli na tenise, ale přišlo mi, že fandili tak akorát. Atmosféra byla myslím skvělá pro nás obě. Byl to takový menší Fed Cup,“ pochvalovala si hlasitou podporu po zápase Karolína Plíšková.

A zdá se, že by studenti mohli přijít povzbudit Karolínu Plíškovou znovu, a to nejen v sobotním duelu proti světové jedničce Australance Ashleigh Bartyové, ale i případně v nedělním finále, pokud by česká tenistka do závěrečného zápasu prošla.

„Nečeká mě lehká soupeřka. Není to tak, že jsem teď vyhrála a už mi to spadne do klína, to ne. Ale nic není nemožné. Každý je asi unavený, ale jsou to teď poslední dva dny, takže kdyby tu měla být o zápas víc, tak to ještě nějak kousnu,“ věří Karolína Plíšková, že ji ještě zbyly síly do posledního tenisového víkendu sezony.

O postup do finále singlu bude hrát v sobotu po třinácté hodině, později odpoledne čeká semifinále ženského deblu na stejném místě také Barboru Strýcovou.