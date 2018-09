Hradecká zažívá po zranění povedený návrat na kurty, ráda by si zahrála čtyřhru s Kvitovou

„Vyhrály jsme turnaj v Cincinatti, pak spousta vyhraných zápasů tady. Ta šňůra byla neskutečná,“ pochvaluje si Lucie Hradecká krátkou spolupráci s olympijskou vítězkou z Ria Jekatěrinou Makarovovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hradecká zažívá povedený návrat na kurty, ráda by si zahrála čtyřhru s Kvitovou

Ruska před časem přišla kvůli zranění o svou obvyklou spoluhráčku Jelenu Vesninovou a na letošní americké betony se na poslední chvíli domluvila právě se zkušenou Češkou. Získaly velký titul v Cincinnati a Hradecká si ve třiatřiceti letech vyzkoušela, jaké to je hrát s levačkou.

„Přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy s levačkou hrála,“ říká Hradecká, která už ale jednu další levačku delší dobu přemlouvá. A věří, že kamarádku Petru Kvitovou někdy zlomí.

„Péťu pořád přemlouvám. Domluvily jsme se, že spolu někdy debl dáme. Uvidíme, jestli dodrží slovo. Pořád říká, že by to strašně kazila. Jednou to dáme, jsem na to zvědavá. Určitě by to byla sranda,“ usmívá se Hradecká.

Osm grandslamů, osm různých vítězek? Kuriózní sérii může na US Open ukončit jen Serena Williamsová Číst článek

Přitom Kvitová už kdysi čtyřhry hrávala, a to v dobách, kdy trénovala s Davidem Kotyzou. A podle Hradecké by možná pro ni bylo i dobré se k tomu vrátit. I když spíš jen na těch menších turnajích.

„Přeci jen na grandslamech, kdy je její cíl vyhrát, by si neměla ubírat síly v deblu,“ myslí si Lucie Hradecká, že na velkých grandslamových turnajích, dokud má Kvitová ty nejvyšší cíle, by zařazením čtyřhry mezi singlové zápasy riskovala a ztrácela síly.

„Člověk by měl v singlu nabrat co nejvíc sil a ne stát venku ještě v tomhle vedru. Uvidíme, jestli někdy něco klapne,“ říká dvojnásobná grandslamová vítězka ženské čtyřhry a stříbrná olympijská medailistka z Londýna Lucie Hradecká.

Ta se teď díky tomu, že operované koleno drží, může vrhnout i do singlové kariéry, která pro ni zanedlouho pokračuje v hale na oblíbeném turnaji v kanadském Quebecu.