Serena Williamsová sahá po vyrovnání rekordu v počtu vyhraných grandslamů, proti bude Andreescuová

Na US Open v New Yorku získala před dvaceti lety svůj první grandslamový titul, v sobotu může na stejném místě vybojovat rekordní čtyřiadvacátý. Americké tenistce Sereně Williamsové v tom bude překážet Bianca Andreescuová, která bude ve finále ženské dvouhry na grandslamu poprvé. Devatenáctiletá Kanaďanka s rumunskými předky se dopředu připravuje i na bouřlivé prostředí s drtivou většinou fanoušků a obdivovatelů domácí soupeřky. New York 14:42 7. září 2019

Ve stánku kousek od centrálního stadionu Arthura Ashe má Serena Williamsová také jasnou převahu. Najdete tady dětské omalovánky, skládačky, doplňovačky s obrázky Američanky, spoustu publikací s fotografiemi pro ty větší či starší fanoušky. Drtivá většina knížek na pultu a v regálech je o slavné tenistce případně ještě o její sestře.

I Venus Williamsová bude jistě mezi fanoušky, kteří budou ze všech sil hnát americkou tenistku za rekordním titulem, a devatenáctiletá Andreescuvová s takovou kulisou počítá a doufá, že aspoň nějaké kanadské fanoušky také v hledišti najde. Tak jako když ve čtvrtfinále zdolávala jinou domácí hráčku. Ale před finálovým zápasem řekla, že se musí smířit s tím, že publikum bude nakloněno Sereně Williamsové.

Fanoušci Sereny Williamsové ale v posledních letech odcházeli z finálových duelů slavné Američanky zklamaní. Zatímco před mateřskou pauzou Serena Williamsová prohrávala v zápasech o titul jen výjimečně, po návratu zatím pokaždé.

„Všichni asi čekají, že to bude stejné, jako to bylo. Asi to má těžké. Je vidět, že pár zápasů hrála úplně jinak než vždycky,“ narážela česká tenistka Kristýna Plíšková na možná velká očekávání Američanky, která mohou plynout ze snahy o vyrovnání rekordu Australanky Margaret Courtové v počtu grandsalmových titulů v singlu. A její předpověď ze začátku turnaje byla přesná.

„Vždycky je nebezpečná. Má to ve svých rukou,“ říká Plíšková.

Teď v New Yorku hraje Serena Williamsová zřejmě v největší formě od návratu po mateřské pauze. Byla nadšená z hladké sté i sté první výhry na US Open, po kterých prošla do finále. Ušetřila tedy i dost sil oproti své mladší soupeřce, proti které zkoušela hrát zatím jen jednou před necelým měsícem. Za nepříznivého stavu v prvním setu, ale utkání Biance Andreescuové ve finále turnaje v Torontu vzdala.