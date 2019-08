Rekordmanka Karolína Plíšková. V posledních devíti grandslamech v řadě postoupila vždy do třetího kola

Je královnou es, ale klidně by mohla mít svou značku postavenou na velké spolehlivosti. Tenistka Karolína Plíšková se v New Yorku probojovala do třetího kola US Open v New Yorku a na grandslamových turnajích se jí to povedlo už podeváté v řadě.

New York 9:02 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít