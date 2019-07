Sportovci někdy říkají, že není dobré honit dva zajíce zároveň, ale Barbora Strýcová jinou volbu nemá. A ví, že když chytí jednoho, druhý už jí jistojistě nemůže utéct.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejdůležitější zápas, říká Strýcová před finále čtyřhry, po kterém může být světovou jedničkou

„Budu se snažit chytit všechny zajíce,“ usmívá se Barbora Strýcová, která bude hrát společně s Sie Šu-wej z Tchajwanu proti kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská – Sü I-fan. A už vážně dodává, že se bude snažit myslet jen na výkon a ne na to, o co všechno v sobotu hraje.

„Je to pro mě nejdůležitšjčí zápas, ale nechci na to takhle myslet. Chci tam jít a pokusit se ze sebe dostat nejlepší výkon, který budu moct. To je všechno. Když tam člověk jde a nechá tam všechno, aspoň dává sám sobě šanci, že se to může povést,“ myslí si Barbora Strýcová.

Federer udolal v bitvě šampionů Nadala a ve finále se utká se světovou jedničkou Djokovičem Číst článek

Může jí v tom pomoci i stále bezstarostná spoluhráčka, kterou je podobně zkušená, také třiatřicetiletá Sie Šu-wej, která už dva grandslamové tituly společně s Číňankou Šuaj Pengovou získala - ve Wimbledonu v roce 2013 a v Paříži o rok později.

Tchajwanská tenistka připomíná, že už to je dost let zpátky. Byl to pro ní pokaždé velký zážitek, ale teď si váží nové a první šance usilovat o grandslamovou trofej s Barborou Strýcovou. Chce při tom bojovat o každý míč a zkusit se na kurtu usmívat. Ostatně i díky této taktice se Sie Šu-wej a Barbora Strýcová probojovaly do svého prvního grandslamového finále.

„To je důležité v takových zápasech. I v těžkých momentech je dobré mít dobrou náladu,“ připomíná Barbora Strýcová, která bude ve svém posledním wimbledonském zápase tohoto roku bojovat o titul ve čtyřhře a s tím spojenou pozici světové jedničky v ženském deblu. Začátek utkání je na programu v 19.00.