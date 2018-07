Žádná změna na čele. Žebříček ATP povede i po Wimbledonu Nadal

Každý vyhrál po jednom grandslamu a oba se v sezoně několikrát vystřídali v čele světového žebříčku. Jenže na další změny už to v nejbližší době nevypadá. Po nečekaném vyřazení Rogera Federera ve čtvrtfinále Wimbledonu a naopak postupu Rafaela Nadala na stejném turnaji se teď velcí tenisoví rivalové jeden druhému hodně vzdalují. Londýn 19:10 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský tenista Rafael Nadal na French Open. | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

JeJJe to jen číslo u jména, příjemný bonus, není to ta hlavní motivace, říkávají často tenisté. A obzvlášť ti, kteří už toho hodně vyhráli a dokázali. I tak ale platí, že jedničkou na žebříčku je ten, který byl v uplynulých dvanácti měsících nejlepší, a to je teď s velkou převahou Rafael Nadal, i když hrál zatím kromě grandslamů jen antukové turnaje.

„Dokázal jsem toho dobře od té doby, co jsem se vrátil po zranění. Prohrál jsem jen jeden zápas a vím, že semifinále je zrovna to utkání, kde se může stát cokoliv. Vím, že když nebudu hrát velmi dobře, tak nebudu mít šanci vyhrát,“ říká Nadal.

Ano, Španěl Nadal teď bude hrát wimbledonské semifinále, i na obávaném travnatém grandslamu se dostává do pater, do kterých sedm let nevyšplhal. A to jen dokazuje formu, do které se po vyléčení zranění z lednového Australian Open dostal. Od svého návratu vyhrál už 31 z 32 zápasů.

V kombinaci s nečekaným vyřazením Federera si v čele světového žebříčku vybudoval náskok, který se může jeho nejbližšímu konkurentovi do konce roku velmi těžko dohánět.

Zklamaný Švýcar po nečekané porážce neprozradil, na které turnaje se v nejbližší době vydá, řekl jen, že se chce o devátý wimbledonský titul pokoušet i příští rok.

Je otázkou, jaký program Federer v budoucnu zvolí, aby ještě na své nejvyšší sportovní cíle mohl dosahovat. Už teď je ale zřejmé, že jeho pozice (měřeno podle světového žebříčku) může postupně slábnout. Zvlášť když se nahoru znovu dere muž, který už jednou rivalitu mezi Nadalem a Federerem rozbil.

„Cítím, že kdybych porovnal úroveň hry, na které jsem teď, s tou před lety, tak je to docela blízko. Ale nemám rád něco kopírovat, rád vytvářím něco nového. V životě se vyvíjíme, jsem dnes jiný člověk i jiný hráč,“ řekl semifinálový soupeř Nadala Srb Novak Djoković.

ATP dvouhra (muži) | 27. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Rafael Nadal Španělsko 14 8770 2. Roger Federer Švýcarsko 18 8720 3. Alexander Zverev Německo 22 5755 4. Juan Martín Del Potro Argentina 19 5080 5. Marin Čilić Chorvatsko 18 5060 6. Grigor Dimitrov Bulharsko 22 4780 7. Dominic Thiem Rakousko 25 3835 8. Kevin Anderson Jihoafrická republika 21 3635 9. David Goffin Belgie 25 3110 10. John Isner USA 23 3045