Kvitová po téměř dvou letech vypadla z elitní desítky tenisového žebříčku, Plíšková je třetí

Úvodní grandslam sezony zahýbal i světovým žebříčkem. Do čela pořadí singlistů se vrátil šampion Australian Open Srb Novak Djoković, mezi ženami nadále vládne Australanka Ashleigh Bartyová. Český tenis má nově v nejlepší desítce ženské dvouhry už jen Karolínu Plíškovou, která je třetí. Po turnaji v Melbourne klesla mimo elitní desítku Petra Kvitová, která se mezi nejlepšími držela po těžkém návratu na kurty skoro celé dva roky. Melbourne 11:20 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová ve čtvrtfinále Australian Open nestačila na Ashleigh Bartyovou | Zdroj: Reuters

V únoru 2018 porazila Petra Kvitová ve finále turnaje v Dauhá Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Ovládla tenkrát po Petrohradu druhý turnaj po sobě a ve světovém žebříčku se po dlouhé době objevila v elitní světové desítce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová vypadla po téměř dvou letech z elitní desítky světového žebříčku. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Ve skvělém comebacku po operaci pořezané ruky pokračovala. Loni na Australian Open dokonce hrála ve finále proti Japonce Naomi Ósakaové kromě titulu i o post světové jedničky, teď ale elitní desítku opouští.

Těsně za čáru ji posunula čerstvá vítězka z Melbourne Američanka Sofia Keninová. Tedy jedna z hráček silné generace, kvůli které to může mít brzy třicetiletá česká tenistka ve špičce ještě složitější.

Každý den se snažíme něco zlepšovat, říká Djokovićův slovenský trenér Marián Vajda po triumfu Číst článek

„Na jednu stranu je to obtížnější, na druhou stranu vidíme, že každý může porazit každého. Nové tváře tu jsou, vždycky se někdo objeví, ale nechci říct, že by to bylo teď nějakým způsobem těžší. Je to jinačí, ale musím se adaptovat,“ vyprávěla Kvitová Radiožurnálu o nové konkurenci. Zároveň věří, že ještě dokáže být se svým tenisem úspěšná.

„Jsem ráda, že ve mně ta bojovnice pořád je. Kdybych nedokázala usilovat o nejvyšší příčky, tak už bych asi nehrála, ztratila bych motivaci. Věřím, že se pořád zlepšuji, stále cítím potenciál,“ řekla devětadvacetiletá tenistka.

Motivovat by ji mohlo i to, že má ve světovém žebříčku velký prostor pro zlepšení. I proto, že se loni těsně před Roland Garros zranila a antukový grandslam vynechala. Zdravotní problémy poznamenaly i další turnaje, takže ji od jara nečekají velké obhajoby bodů. Potřebuje ale být zdravá.

„Sama je pečlivější na rozcvičkách, při rozehrávce. Je vidět, že chce,“ těšilo na začátku sezony herního kouče Kvitové Jiřího Vaňka.