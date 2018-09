Osm grandslamů, osm různých vítězek? Kuriózní sérii může na US Open ukončit jen Serena Williamsová

Tak jako ve Wimbledonu, ani v New Yorku nevyhraje ženskou dvouhru na grandslamu tenistka z nejlepší světové desítky. Nejvýše nasazenou hráčkou US Open je teď Američka Madison Keysová, šanci na první titul z velkého turnaje mají v extrémně vyrovnaném období další „nová“ jména. Pokud nezvítězí nejúspěšnější singlistka profesionální éry Serena Williamsová, bude se opakovat hodně kuriózní osmdesát let starý příběh. New York 14:34 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na US Open vypadla ve 3. kole. | Foto: Mark Lennihan | Zdroj: ČTK/AP

Těžko srovnávat staré časy, kdy ještě tenistky nosily na hlavách šátky či kloboučky a hrávaly v dlouhých sukních a šatech, s těmi dnešními. Ale podle výsledků na těch největších turnajích může být současná éra nejvyrovnanější za posledních osmdesát let.

Jen v sezonách 1937 a 1938 se stalo, že měl dva roky po sobě každý grandslamový turnaj jinou šampionku. Osm různých jmen. Tehdy to byly Australanka Nancye Wynneová-Boltová, Němka Hilde Sperlingová, Britka Dorothy Roundová, Chilanka Anita Lizanová, Francouzka Simonne Mathieu a Američanky Dorothy Cheneyová, Helen Willsová-Moodyová a Alice Marbleová.

Osm grandslamů, osm různých vítězek? Nevídanou sérii může ukončit už jen Serena Williamsová

Čtyři největší turnaje v letech 2017 a 2018 zatím vyhrály Američanka Serena Williamsová, Lotyška Jelena Ostapenková, Španělka Garbiñe Muguruzaová, Američanka Sloane Stephensová, Dánka Caroline Wozniacká, Rumunka Simona Halepová, Němka Angelique Kerberová a k nim se za pár dní přidá vítězka finále US Open.

„Nedívám se tak daleko, stále mám před sebou teprve semifinále. Je to pořád dlouhá cesta ke grandslamovému titulu. Příliš dlouhá,“ řekla jedna z možných nových šampionek Lotyška Anastasija Sevastovová.

Sevastovová je překvapivá semifinalistka v New Yorku. I když překvapivá? Vždyť největší favoritky na předchozím grandslamu v Londýně vypadly v prvních kolech. Po vyřazení loňské šampionky Stephensové nebude na současném US Open v semifinále žádná tenistka z nejlepší pětky.

Že je světová špička zřejmě nejširší v profesionální éře, vnímají i české singlistky, které šly do turnaje v roli velkých outsiderů, třeba i ze začátku třetí stovky žebříčku jako Karolína Muchová.

„Tenis je hodně vyrovnaný. Někdy je těžší hrát s holkou, co je 250., než s holkou, která je na 70. místě,“ myslí si Karolína Muchová, která z kraje turnaje vyřadila někdejší světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Španělku Muguruzaovou.

A podobně to vidí i Markéta Vondroušová, která byla před US Open těsně za nejlepší stovkou.

„Sama vidím, že kdo je 50. nebo 115, tak to není takový rozdíl ve hře. Do dvoustovky to umí všichni. Rozdíly jsou určitě v hlavě,“ říká Vondroušová.

Právě hlava, chcete-li velká očekávání, tlak, nervozita či tréma, zřejmě nejvíc souvisejí s častým selháváním největších favoritek, v dnešní éře možná přesněji řečeno nejvýše postavených tenistek na žebříčku.