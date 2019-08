V Číně investují do tenisových turnajů. Ženy budou brát na Turnaji mistryň v Šen-Čenu rekordní odměny

Zpráva o odměnách pro ženy a muže na velkých tenisových turnajích vyvolá pokaždé spoustu reakcí a různých názorů. A stejné je to i v těchto dnech po zveřejnění rekordních výher pro účastnice Turnaje mistryň. Ten bude vůbec poprvé v Číně ve městě Šen-čen a hráčky si na něm mohou vydělat mnohem víc než nejúspěšnější profesionálové sezony na loňském Turnaji mistrů v Londýně. Praha 20:02 6. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Strýcová | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Grandslamy v Melbourne, Paříži, Wimbledonu a New Yorku zaštiťuje Mezinárodní tenisová federace (ITF), která rozděluje tenistům i tenistkám stejné odměny. Ostatní turnaje v roce si ale řídí mužská asociace ATP a ženská WTA zvlášť.

Takže i podmínky mohou být různé. Záleží na štědrosti jednotlivých pořadatelů a sponzorů. A zrovna ti, kteří se starají o stále častější akce v Číně, bohatí jsou.

„Jestli je to dobrá cesta, to nevím, ale je to cesta, na které jsou peníze. A WTA ty peníze potřebuje,“ řekla Radiožurnálu světová jednička a vítězka ženské čtyřhry Wimbledonu Barbora Strýcová, která bude mít už brzy potvrzenou účast na Turnaji mistryň v soutěži deblistek. A sezónu tak může zakončit na výjimečně dotované tenisové akci.

Nejvíce si na ní vydělá vítězka singlu, v čínském Šen-čenu může získat v přepočtu až 110 milionů korun hrubého, což je zatím největší individuální odměna v historii tenisu. Štědří jsou i pořadatelé turnajů v jiných čínských městech, do kterých se postupně přesunula velká část podzimního kalendáře ženského profesionálního okruhu.

„Nemůžu na turnaje v Číně nijak nadávat, mají to skvěle zorganizované, bydlíme v hezkých hotelech. Samozřejmě to ovzduší a lidé jsou prostě jiní, navíc tam bývají turnaje ke konci sezony, tak jsme všichni takoví otrávení. Celkově ty turnaje, areály, arény, ve kterých hrajeme, jsou prostě pěkné,“ uznává Strýcová, i to, že luxusní podmínky kompenzují těžkosti, které dlouhé pobyty v Číně provázejí.

„Často mi vadilo, že se tam nemám na co dívat v televizi. Jinak se ale snaží mít třeba kuchyni dost internacionální. Uvidíme, co pořadatelé připraví, v Čině se do toho investuje. Roli hraje i psychika, takže si tam hráčky často berou třeba rodinné příslušníky, aby je trochu rozveselili,“ dodala Květa Peschkeová, jedna z českých tenistek, které mají reálnou šanci se na rekordně dotovaný podzimní Turnaj mistryň ať už v singlu nebo deblu probojovat.