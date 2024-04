Kotrba zatím kandiduje do čela Českého tenisového svazu sám. ‚Určitě se někdo objeví,‘ věří

Českému tenisu se oficiálně přihlásil první zájemce o funkci nového předsedy svazu. Ten dlouholetý, Ivo Kaderka, je totiž vyšetřován v dotační kauze, kterou pomohli rozkrýt investigativní reportéři Radiožurnálu. A tak jeden z největších a nejúspěšnějších sportů v zemi hledá zachránce, který český tenis vyvede ze složité situace. Praha 14:46 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kotrba | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

„V mládí jsem byl aktivním sportovcem, po dobu působení v kanceláři jsem k tomu sportu měl blízko. A když se tahle možnost nabízí, tak teď nastává doba, kdy je čas něco začít vracet zpátky, co jsem si za ta léta prošel. Měl jsem možnost nahlédnout pod pokličku toho sportu a fungování těch spolků. Ale je to nějaká příležitost, je to výzva a ty já mám rád,“ vysvětluje Jakub Kotrba, proč se bude pokoušet vyvést slavný český sport z potíží.

Kaderka nás měl za nepřátele a lháře. Kdo s námi mluvil, ten na to doplatil, popisuje reportér Janoušek Číst článek

„Zdá se mi, že by to mohlo fungovat, s těmi znalostmi, které jsem za ta léta nasbíral a přišel jsem k nim. Ten tenis samozřejmě sám o sobě zachránit potřebuje,“ dodává.

Šéf představenstva tenisové Sparty je úzkým spojencem miliardáře Tomáše Chrenka, jehož firma Agel by se tak znovu mohla vrátit k podpoře tenisu, kterou přerušila kvůli dotační kauze a zjištěním auditorů.

„Převážná většina příjmu tenisového svazu je od NSA, a ve chvíli, kdy je tam jedna pokuta 30 milionů a další dvě pokuty jsou určitě na cestě v podobné výši, tak se bavíme o řešení problému v řádech desítek milionů, které je zapotřebí nějakým způsobem vyřešit,“ předestírá problémy spojené s převzetím vedení svazu právník s podílem v jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří v Česku.

Prvním kandidátem na předsedu ČTS je @kotrba_j https://t.co/s1zJdk6Wp9 — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) April 25, 2024

Kotrba tak potvrzuje odhady, které už se z tenisového zákulisí ozývaly. A sice že tenisový svaz nebude muset vracet Národní sportovní agentuře jen zatím vyčíslených 30 milionů za nesprávné nakládání s dotacemi v roce 2021, ale také za další období, která zatím kontroloři nezpracovali.

„Určitě to nemůžete splatit z dotací, které vám NSA poskytne, je za potřebí jednat,“ dodává Kotrba.

Zatím není jasné, kdo další se bude 7. června na mimořádné valné hromadě ucházet o pozici předsedy. Volba je otevřená, což bylo i jednou z podmínek Národní sportovní agentury, aby tenis neztratil nárok na dotace. Zřejmé to bude měsíc před mimořádnou valnou hromadou se zveřejněním návrhu nových stanov.

Ale i vzhledem ke složité situaci se nedá počítat se zástupy kandidátů. A nedávno to vysvětloval i dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek, když dostal otázku, jestli by neměl zájem.

„Já žádnou ambici nemám. Ten, kdo se toho chopí, na tom bude muset být finančně dobře, protože nevím, jak svaz chce všechny ty věci zasanovat,“ řekl bývalý tenista.

Kaderka odstoupit nehodlá

Už teď je jasné, že tenisové hnutí musí změnit stanovy a udělat několik opatření, aby dosahovalo na finanční podporu státu. Na mimořádné valné hromadě se také čeká na vystoupení dosavadního prezidenta svazu Ivo Kaderky.

Ten před pár týdny přes právníka z vazby vzkázal, že neodstoupí, ale že rezignaci nabídne právě na valné hromadě. Ještě před kauzou měl velký zástup podporovatelů, ale jeho pokračování si teď zřejmě jen málokdo dokáže představit.

„Vzhledem k tomu, co si zažívají všichni v tenise, tak nepředpokládám, že by pan Kaderka pokračoval," dokazují nepravděpodobnost setrvání Kaderky nedávná slova šéfa Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka.

Zatím jediný kandidát na nového šéfa tenisového svazu Jakub Kotrba ale počítá i s možností, že nějakého protikandidáta bude mít.

„Je to jeden z opravdu hodně silných svazů, takže si myslím, že se určitě někdo objeví. Uvidíme, bude to ta výzva, ať zvítězí ten nejlepší,“ myslí si Jakub Kotrba, zatím jediný kandidát na předsedu Českého tenisového svazu.