Muchovou už zranění nelimituje, v Madridu postoupila přes Číňanku do druhého kola

Muchová se před týdnem představila na turnaji v německém Stuttgartu, kde však kromě soupeřky Jekatěriny Alexandrovové musela bojovat s bolavými zády a nakonec prohrála v 1. kole.

Nemohla jsem se naplno hýbat, přiznala Muchová po návratu. Ve Stuttgartu prohrála a znovu se zranila Číst článek

Při jejím debutu v Madridu už ale Češka působila, že hraje bez omezení, a v prvním setu ztratila pouze jednu hru.

„Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Myslím, že začátek jsem hrála docela dobře, měla jsem to pod kontrolou, dobře servírovala. Ve druhém setu soupeřka už neměla co ztratit, začala do toho chodit a bylo to těžké ukončit. Já trochu polevila, ale jsem ráda, že jsem to pak doservírovala,“ podělila se o své dojmy s Radiožurnálem Muchová.

Od pondělí čerstvá světová dvacítka Muchová, což je její kariérní maximum, vedla ve druhém setu rychle 4:0, pak sice přišla o podání, ale větší komplikace už nepřipustila a slavila postup po hodině a devíti minutách.

Do akce půjde Plíšková

Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy může ve druhém kole narazit na světovou dvojku Naomi Ósakaovou z Japonska, kterou zápas 1. kola teprve čeká.

Nasazená šestka Karolína Plíšková v pátek změří síly s americkým talentem Cori Gauffovou, kterou čeká na okruhu WTA teprve čtvrtý antukový turnaj v kariéře.