Tenista Berdych zvládl v Mexiku těžký duel a čeká ho semifinále

Český hráč byl v zápase jasným favoritem, devětadvacetiletý Francouz, jemuž na žebříčku patří 42. příčka, byl ale Berdychovi více než důstojným soupeřem. Rodákovi z Valašského Meziříčí se navíc nepovedl vstup do utkání, když ho Mannarin hned v úvodním gemu připravil o podání a Berdych si už do konce sady nedokázal vzít svůj servis zpátky.

Do druhého setu vstoupil nejlepší český tenista o poznání lépe, když se rychle dostal do vedení 3:0 a sadu nakonec ovládl v poměru 6:3. V rozhodujícím dějství pak Berdych prohrával 1:4, následná série pěti vyhraných gemů v řadě mu však zajistila triumf a vítězství 2:1 na sety.

Berdych tak slaví postup mezi nejlepší čtyři hráče turnaje a v souboji o finále ho bude čekat australský tenista Kokkinakis, jenž si ve svém čtvrtfinále poradil americkým tenistou Fritzem, když zvítězil 2:0 na sety.

