Strýcová se už jako matka vrací k tenisu. Ve druhé půlce sezony chce odehrát rozlučkovou šňůru turnajů

„Nevím, jestli se připravuji úplně pilně, ale snažím se dvakrát týdně hrát tenis a dvakrát až třikrát týdně trénovat kondici.“

Vrátit se na tenisové kurty po skoro dvou letech je pořádná dřina, ale Barbora Strýcová je bojovnice a v březnu sedmatřicetiletá tenistka do toho jde naplno.

„Nebolí to tolik, jak jsem si myslela. Samozřejmě cítím svaly, ale není to tak, že bych nemohla chodit, protože by mě něco bolelo.“

Barbora Strýcová přerušila tenisovou kariéru, protože se jí narodil syn Vincent, který maminku doprovází na každém kroku, takže i třeba do posilovny nebo na kurty.

„Je to trochu složitější, ale dá se to zvládnout. Musí se to naplánovat a využít toho, když můžou hlídat třeba babičky. Člověk ale nemá tolik regenerace a odpočinku.“

Barbora Strýcová ke svému návratu využije takzvaný zmražený žebříček. Ráda by naskočila do druhé půlky sezony, takže ideálně chce začít turnaji na trávě v zahraničí.

„Chtěla bych odehrát dva nebo tři turnaje před Wimbledonem v Anglii nebo Nizozemsku. Po Wimbledonu bych odletěla na jeden turnaj do Ameriky a odehrála US Open. Už Wimbledon je ale daleko, takže uvidím, jestli vydržím tak dlouho jenom trénovat a nezahraji si nějaký turnaj i dřív.“

Vrátit se na delší dobu mezi profesionálky ale Barbora Strýcová neplánuje. Spíš se chce s tenisovou kariérou řádně a důstojně rozloučit, protože před dvěma lety jí v tom zabránily mateřství a pandemie koronaviru.