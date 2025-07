Tenistka Bejlek na semifinále v Praze nedosáhla. Číňanka Wang v bitvě o finále doplní trojici Češek

Čtyřicátá hráčka světového žebříčku Wang Sin-jü se stala první čínskou semifinalistkou na turnaji WTA v Praze. Zhatila šanci na složení obou ryze českých semifinále. V boji o postup do finále se střetne ještě v pátek odpoledne s nasazenou jedničkou Lindou Noskovou. Před nimi se utkají v českém souboji od 14.00 turnajová pětka Marie Bouzková s osmnáctiletou Terezou Valentovou.

Nosková udolala Siniakovou a je v Praze v semifinále. Tam si zahraje Bouzková s Valentovou Číst článek

„Musím uznat, že hrála opravdu dobře. Neměla jsem dnes moc do čeho píchnout. Cokoliv jsem zahrála, ona zahrála lépe. Klobouk dolů,“ řekla novinářům Bejlek.

Utkání devatenáctileté Bejlek s o čtyři roky starší Wang Sin-jü se ve čtvrtek nedohrálo kvůli tmě, skončilo po prvním setu. V páteční dohrávce česká tenistka uhrála pouze úvodní game a zbývajících šest her ztratila. Wang Sin-jü vyřadila druhou Češku po sobě, ve 2. kole zdolala Lucii Havlíčkovou.

„Podle výsledku to bylo dost těžké. Včera to byl úplně jiný zápas než dnes. Nevím, co se stalo. Podle mě jsem hrála moc dobře, ale ona hrála dost brutálně. Dnes jsem odvedla jsem maximum možného, ale hodně to nestačilo,“ doplnila Bejlek.