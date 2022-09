První WTA semifinále pro Fruhvirtovou. Sedmnáctiletá tenistka porazila v Indii Gračovovou

Fruhvirtové v utkání s papírovou favoritkou Gračovovou utekly začátky setů. Talentovaná Češka, které patří 130. místo na světě, prohrávala v první sadě 0:2 a 2:4, ve druhé zase 0:3, ale v obou případech vývoj otočila. Nad Ruskou, jež je v žebříčku o padesát míst výš, vyhrála za hodinu a půl.

„Vzpomněla jsem si na některé předchozí zápasy, které jsem také nezačala dobře. Říkala jsem si, buď v klidu, je to jen jeden brejk, což není tak hrozné. Vím, že v tenise se může stát cokoli a že musím soupeřku donutit, aby bojovala o každý míč,“ řekla Fruhvirtová v rozhovoru na kurtu.

V Čennaí hrála své druhé čtvrtfinále v kariéře a v sobotu bude poprvé bojovat o postup do finále. Její semifinálovou soupeřkou bude Argentinka Nadia Podoroská, nyní až 298. hráčka světa, ale semifinalistka Roland Garros 2020.

„Bude to bitva, je to výborná tenistka. Všechno je možné. Budu se soustředit na sebe, a pokud mě budete stále podporovat, můžu to zvládnout,“ řekla Fruhvirtová směrem k indickým fanouškům, kteří jí fandili v dnešním duelu s Gračovovou.