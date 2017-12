Přes hrůznou událost se dokázala vrátit na kurty. Tenistka Petra Kvitová prožila neuvěřitelný rok

Loni touto dobou se tenistka Petra Kvitová vzpamatovávala z hrůzné události. Zažila přepadení ve svém bytě a pak také náročnou operaci - lékaři se jí snažili zachránit silně pořezanou levou ruku, ve které drží raketu. Přes nejisté vyhlídky se v roce 2017 dokázala vrátit na kurty, dokonce dřív, než se v průběhu náročné terapie mohlo zdát. Příběhy 2017 Praha 14:30 24. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová se raduje z prvního vítězství po návratu na kurty. | Zdroj: Reuters

Byl pátek, 26. května, slunce se opíralo do betonových ochozů dvorce Suzane Lenglenové v Paříži, a přímo idylicky působila i scéna z antukového kurtu. Petra Kvitová se pod modrou oblohou usmívala stejně jako její trenéři, a po krátké rozcvičce a žonglování s tenisákem oběma vzkázala: „Jsem ready.“ Jen pár hodin to samé, už zcela vážně, oznámila reportérům v zaplněném konferenčním sále grandslamového turnaje.

Plíšková ve finále tenisové extraligy zdolala Kvitovou Číst článek

„Je to mé největší vítězství. Po tom, co se stalo, mám všechny prsty, přežila jsem. Mohu hrát tenis a ještě jsem tady. Nemohu si na nic stěžovat. Myslím si, že ne moc lidí věřilo, že bych se mohla vrátit zpátky, že bych mohla vůbec hrát tenis a ještě na takových turnajích,“ těšila se tehdy na svůj první zápas Petra Kvitová, která přitom po operaci musela počítat i s možností, že bude čekat na návrat mnohem déle. „Je mi jedno, jak dlouho to potrvá. Jestli to budou tři měsíce, pět měsíců, rok… Určitě se chci jednoho dne vrátit. Udělám pro to všechno,“ říkala česká tenistka.

Podpora ze všech stran

„Mladá, zdravá a má dlouhé štíhlé prsty. To je dobrá prognóza,“ říkal hned po operaci ve Vysokém nad Jizerou lékař Radek Kebrle. Ano, zřejmě i optimismus, který lidé z okolí Petry Kvitové na tenistku přenášeli, pomáhal a kondiční kouč David Vydra i herní trenér Jiří Vaněk to ještě podporovali i různými sázkami.

Usměvavá Petra Kvitová | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Zcela upřímně. Podporovali mě jak v dobrém, tak i ve zlém. V poslední době hodně ve zlém. Jsem ráda, že jim to mohu aspoň trochu vrátit skrze ty emoce, které snad se mnou prožívají,“ přiznala Petra Kvitová v září v New Yorku.

Lucii Šafářovou a Petru Kvitovou ocenily už čtvrtý rok po sobě ostatní tenistky Číst článek

To už měla za sebou vítězný návrat v Paříži, vyhraný turnaj na trávě v Birminghamu a také osmifinálový souboj US Open s tehdejší nastupující světovou jedničkou Garbiní Muguruzaovou, kterou po strhujícím výkonu přemohla. Právě tyto tři události - comeback v Paříži, titul v Anglii a vítěznou noční bitvu se Španělkou - označila tenistka za své největší sportovní události sezony.

„Je to hezké, hřeje mě to na srdíčku. Dostala jsem pár povzbudivých zpráv. Většinou od lidí, kteří to se mnou prožívali celý rok od té osudné chvíle,“ řekla Petra Kvitová, která za svůj boj a návrat na kurty dostala i několik světových ocenění.

„Je to samozřejmě hezké, ale vy sami víte, jaká Petra je. Je to usměvavá holka, pořád příjemná na všechny strany. Na okruhu moc lepších lidí neznám,“ přiznal trenér české tenistky Jiří Vaněk.