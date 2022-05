‚To si snad i zapíšu do deníčku.‘ Tenistku Kvitovou po 30. výhře na French Open dojali diváci

Jaký to byl pro vás dnes zápas?

Byl to zvláštní zápas, protože od rána střídavě pršelo, takže všechno bylo hektické. I na konci zápasu to vypadalo na déšť, ale stihla jsem to. Byla jsem ztuhlá, nepohybovala jsem se nejlépe, ona teď na antuce hraje dobře a dnes dobře podávala, což mě nešlo. Možná mi i paradoxně pomohlo, že mě v první setu brejkla a já se musela dostat do rytmu

Otočit zápas ze stavu 2:5, to jsem dlouho nezažila a ještě vyhraný tie-break, to si snad zapíšu do deníčku. Pak jsem jela na takové uvolněné vlně, ona více kazila, ale jsem každopádně ráda.

Dalo se v těch podmínkách, protože bylo vlho, hrát rychle?

První set jsem to cítila, že hrála rychleji než já. Já ji neznala, ale přišlo mi, že hraje hrozně rychle a já to nestíhala. Pak se vyměnily balony a začalo to tam trochu více lítat. Už to bylo lepší, ale že myslím, že to nebyla úplně rychlá hra.

Fanoušci byli hodně slyšet, jak se vám hrálo před místním publikem?

Diváci byli hrozně blízko a já občas slyšela, co si povídají, takže to bylo fajn. Bylo tu i dost Čechů a i cizinci mi fandili, to bylo hrozně hezké a v posledním gemu mě to trochu emocionálně dostalo.

Slyšela jste něco konkrétního?

Ano, já vyhmátla jeden její bekhend po lajně a ozvalo se: dobře, dobře! To mi třeba nevadí.

Stihla jste to ale ještě před deštěm. Když ještě vzpomenu vašich 30 výher, tak tady byla i vaše první v hlavní soutěži, že?

Ano a pak jsem prohrála. Je to takový zajímavý grandslam, jednou jsem musela skrečovat, odhlásit se kvůli ruce, pak tu byl můj comeback, pak jsem v semifinále plakala...mám tady na ten turnaj hrozně moc vzpomínek.