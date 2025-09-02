Tenistka Vondroušová odstoupila z US Open. Kvůli nespecifikovanému zranění turnaj nedokončí
Tenistka Markéta Vondroušová odstoupila z US Open před úterním čtvrtfinále, v němž měla čelit obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se odhlásila necelé dvě hodiny před začátkem zápasu kvůli zatím nespecifikovanému zranění. Organizátoři o tom informovali na webu turnaje.
Šestadvacetiletá Vondroušová přišla o šanci vylepšit své maximum na betonových dvorcích v New Yorku. Ve čtvrtfinále skončila ve Flushing Meadows také před dvěma lety.
Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková se po odstoupení české hráčky utká v semifinále s Američankou Jessicou Pegulaovou, která c úterý vyřadila Barboru Krejčíkovou.
Připravujeme podrobonsti.