Tenistka Vondroušová odstoupila z US Open. Kvůli nespecifikovanému zranění turnaj nedokončí

Tenistka Markéta Vondroušová odstoupila z US Open před úterním čtvrtfinále, v němž měla čelit obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se odhlásila necelé dvě hodiny před začátkem zápasu kvůli zatím nespecifikovanému zranění. Organizátoři o tom informovali na webu turnaje.

Markéta Vondroušová na turnaji v Austrálii

Tenistka Vondroušová odstoupila z US Open. Kvůli nespecifikovanému zranění turnaj nedokončí (archivní foto)

Šestadvacetiletá Vondroušová přišla o šanci vylepšit své maximum na betonových dvorcích v New Yorku. Ve čtvrtfinále skončila ve Flushing Meadows také před dvěma lety.

Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková se po odstoupení české hráčky utká v semifinále s Američankou Jessicou Pegulaovou, která c úterý vyřadila Barboru Krejčíkovou.

Připravujeme podrobonsti. 

