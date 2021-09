Tahle sezona je průlomová, pochvaluje si Martincová. Česká tenistka ale přiznává, že únava je znát

Tenistka Tereza Martincová zažívá životní sezónu. Letos se vůbec dostala do elitní stovky žebříčku WTA.

Aktuálně je na 61. pozici a atakuje nejlepší padesátku. V Ostravě si poradila třeba s Kateřinou Siniakovou nebo Ruskou Anastasii Pavljučenkovovou.

„Tahle sezona je fajn, je průlomová. Dostala jsem se do stovky, snažím se prodat, co nejlépe umím a na čem makám celý život. Každý den trénuji a věřím, že se to projeví,“ říká Tereza Martincová.

Náročná sezona se na ní začíná projevovat i negativně. Šestadvacetiletá tenistka pociťuje poslední dobou velké vyčerpání. Únava ji nepřidala ani ve čtvrtfinále ostravského turnaje proti Marii Sakkariové.

„Nebylo to úplně ono. Jsem jako parní lokomotiva. Než se rozeběhnu, tak to chvíli trvá, už je to takové unavenější. Je strašně těžké reagovat na ty míče. Bez takové té prvotní dynamiky to jde těžce.“ Uzavírá Martincová, která prohrála v souboji o semifinále s Marií Sakkariovou 5:7 a 3:6.

Takto se Tereza Martincová vypořádala s Anastasií Pavljučenkovovou: