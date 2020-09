‚Ten přesun byl brutální.‘ Martincová letěla z New Yorku do Istanbulu, pak prošla do čtvrtfinále

Z US Open v New Yorku nešťastně vypadla, ale zklamání si teď kompenzuje hned na další akci v Istanbulu. Tenistka Tereza Martincová se po třech letech probojovala do čtvrtfinále turnaje WTA. Istanbul 12:07 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Martincová se raduje z fiftýnu během utkání prvního kola US Open proti Karolíně Plíškové | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

Na US Open v New Yorku byla nebyla daleko od senzačního vítězství nad Chorvatkou Petrou Martićovou, ale zklamání už tenistku Terezu Martincovou přebolelo. Hned na další akci v Turecku porazila v součtu s kvalifikací už čtyři soupeřky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Tereza Martincová zvládá přesuny mezi tenisovými turnaji v pokoronavirové sezoně

Jako hráčka druhé stovky žebříčku teď zaskočila francouzskou favoritku Caroline Garciovou a v Istanbulu už je ve čtvrtfinále. Tak daleko se poslední tři roky na turnajích WTA nikdy nedostala.

Martincová v rozhovoru pro Radiožurnál přes aplikaci zoom přiznala, že ani netušila, že už bylo čekání tak dlouhé, ale možná je to i tím, že teď ani není moc času na nějaká zamyšlení.

Střídají povrch i kontinenty

Je znát, že tenistkám kvůli pětiměsíční koronavirové přestávce turnaje chyběly, a tak teď často cestují z jedné akce na druhou, bez ohledu na časové pásmo a povrch, na kterém se zrovna hraje.

„V průběhu sezony by to normálně nikdo neudělal, aby letěl z tvrdého povrchu na antuku a do toho časový přesun letadlem. První dva dny jsem byla rozsekaná a člověk neví, co od sebe pak čekat. Ten přechod byl brutální,“ vyprávěla tenistka Tereza Martincová, která už měla šanci poznat hned několik tenisových bublin.

Tu první, ještě trochu volnější v italském Palermu, tu další velmi organizovanou v Praze, striktní na grandslamovém US Open v New Yorku a teď i tu podobně přísnou v tureckém Istanbulu.

„My se pohybujeme mezi hotely a kurty a oni opravdu vydezinfikují auto po každé hráčce, to jsem ani v New Yorku neviděla. Tam byli přísní a když jsme měli roušku pod nosem, tak nám hned klepali na rameno, abysme si je nandaly.“

Usmívá se Tereza Martincová, která si roušku nasadí cestou na kurt i v pátek. V duelu proti Sasnovićové z Běloruska bude v tureckém Istanbulu bojovat o postup do semifinále, ve kterém byla na turnajích WTA naposledy ve švýcarském Gstaadu v roce 2017.